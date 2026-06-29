문채원 결혼식서 다시 뭉친 ‘악의 꽃’…6년 만의 재회가 화제

배우 문채원의 비공개 결혼식 현장이 동료 배우들의 축하 속에 공개됐다. 드라마 ‘악의 꽃’에서 함께 호흡을 맞췄던 배우들과 제작진이 한자리에 모여 작품 종영 후에도 이어진 인연을 보여줬다.
지난 28일 서울 모처에서 비연예인 신랑과 결혼식을 올린 문채원은 가족과 친인척, 가까운 지인들만 초대한 가운데 예식을 비공개로 진행했다. 신랑과 양가 가족을 배려한 결정이었다.
결혼식 분위기는 배우 장희진을 비롯한 참석자들의 SNS를 통해 공개됐다. 장희진은 “악의 꽃??”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸고, 사진에는 문채원을 중심으로 이준기, 김지훈, 장희진이 다정한 포즈를 취한 모습이 담겼다. 여기에 드라마를 연출한 김철규 감독과 제작진도 함께해 작품 종영 이후에도 이어진 끈끈한 우정을 보여줬다.
공개된 사진 속 문채원은 순백의 꽃다발을 든 채 환한 미소를 지었고, 이준기는 윙크와 엄지손가락 포즈로 현장 분위기를 더했다. 배우들과 제작진이 한자리에 모인 모습은 ‘악의 꽃’ 팬들에게도 반가움을 안겼다.
예식장은 전통 한옥과 넓은 소나무 중정이 어우러진 야외 공간으로 꾸며졌다. 전구 장식이 더해진 로맨틱한 분위기와 자연을 배경으로 한 예식 풍경도 함께 공개됐다.
문채원은 앞서 지난 4월 자필 편지를 통해 결혼 소식을 직접 알렸다. 그는 “가정을 이루고 가꾸어 갈 생각에 조금은 떨리고, 그보다 설레는 마음이 크다”며 새로운 출발에 대한 소감을 전했다.
결혼 발표 이후 제기된 혼전 임신설과 예비 신랑이 피부과 의사라는 루머에 대해서는 소속사와 문채원 측이 각각 사실이 아니라고 밝혔다.
한편 문채원은 2007년 데뷔 이후 드라마 ‘공주의 남자’, ‘착한 남자’, ‘굿 닥터’, ‘법쩐’과 영화 ‘최종병기 활’ 등을 통해 꾸준한 사랑을 받아왔다. 그는 결혼 이후에도 배우 활동을 이어갈 계획이다.
배정한 기자 hani@donga.com
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