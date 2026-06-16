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문화
대한성공회, 김장환 관구장 선출
동아일보
업데이트
2026-06-16 11:28
2026년 6월 16일 11시 28분
입력
2026-06-16 11:27
2026년 6월 16일 11시 27분
이진구 기자
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김장환 관구장.
대한성공회는 13일 서울 중구 서울 주교좌교회 세실극장에서 ‘제35차 전국 의회’를 열고 김장환 서울 교구장(62)을 관구장 겸 의장 주교로 선출했다. 관구장은 서울 등 3개 교구로 구성된 대한성공회 관구를 대표하는 자리로, 전국의회의장을 겸직한다. 임기는 2년.
#대한성공회
#서울 주교좌교회
#전국 의회
#김장환
#관구장
#의장 주교
#세실극장
#서울 교구
#임기 2년
#교구 대표
이진구 기자 sys1201@donga.com
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