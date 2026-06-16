대한성공회, 김장환 관구장 선출

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 16일 11시 27분

글자크기 설정

김장환 관구장.
김장환 관구장.
대한성공회는 13일 서울 중구 서울 주교좌교회 세실극장에서 ‘제35차 전국 의회’를 열고 김장환 서울 교구장(62)을 관구장 겸 의장 주교로 선출했다. 관구장은 서울 등 3개 교구로 구성된 대한성공회 관구를 대표하는 자리로, 전국의회의장을 겸직한다. 임기는 2년.

#대한성공회#서울 주교좌교회#전국 의회#김장환#관구장#의장 주교#세실극장#서울 교구#임기 2년#교구 대표
이진구 기자 sys1201@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스