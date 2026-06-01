“중년의 멋은 중절모 챙 끝에서 완성”… 명품 페도라 ‘1+2’ 행사

전형적인 무늬와 로고, 감각적이고 심플한 디자인의 명품 브랜드 페르소나는 전체적인 디테일은 물론 은은한 색감에 이르기까지 럭셔리함이 묻어나와 꾸준한 사랑을 받고 있다.
이번에 출시된 ‘페르소나 페도라(중절모)’는 스타일리시한 중년 멋쟁이들의 모자로 챙 부분이 적당히 여유 있게 나와 얼굴 커버에도 좋으며 빛도 꼼꼼히 가려줘 어느 장소에서도 잘 어울린다. 모노 필라멘트 소재를 사용한 정교한 짜임으로 모자 형태를 잘 잡아줘 무너지지 않으며 오랜 기간 착용해도 만족도가 높다고 업체 관계자는 설명했다.
또한 산뜻한 컬러의 잔 체크로 제작해 고급스러우며 중후한 분위기로 스타일링할 수 있다. 표면에 결을 내어 광택을 은은하게 보여주며 어느 곳에서나 고급스러움을 선사한다.
페르소나 페도라는 모자 형태, 핏, 디테일을 세심하게 고려해 제작했다. 비에 젖어도 서늘한 곳에서 모양을 잡아 말려주면 장기간 사용할 수 있으며 통기성이 좋아 여름철에도 시원하게 착용할 수 있는 패션 아이템이다. 일상생활 또는 각종 모임이나 행사 때 유행을 타지 않는 자연스러운 멋을 자랑할 수 있다. 색상은 블랙, 브라운, 아이보리 3종이며 남녀 공용으로 프리사이즈다.
페르소나 페도라 가격은 1개에 3만9800원으로 ㈜홈쇼핑코리아는 신상품 출시 기념으로 선착순 300명에게 2개를 추가해 총 3개를 제공한다. 전국 어디든지 무료로 배송해 준다. 자세한 내용은 홈페이지 또는 전화로 문의하면 된다.
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