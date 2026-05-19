한국박물관협회, 국내 최대 뮤지엄 문화축제 ‘2026 박물관·미술관 주간’ 개최

전국 18개 기관 16개 프로그램 선정…5월 한 달 간 전시·교육·체험 콘텐츠 선보여
(사)한국박물관협회(회장 조한희)는 문화체육관광부(장관 최휘영), 국제박물관협의회 한국위원회(위원장 박미정)와 함께 ‘2026 박물관·미술관 주간’ 행사를 전국에서 진행하고 있다고 19일 밝혔다.
‘박물관·미술관 주간’은 5월 18일 ‘세계 박물관의 날(International Museum Day)’을 기념해 2012년부터 운영돼 온 국내 최대 규모의 뮤지엄 문화축제다. 올해는 ‘뮤지엄×즐기다’, ‘뮤지엄×거닐다’, ‘뮤지엄×만나다’ 등 3대 대표 프로그램을 중심으로 5월 한달 간 펼쳐진다.
이 가운데 ‘뮤지엄×즐기다’는 전시·교육·공연 등 다양한 장르의 프로그램을 공모·선정해 지원하는 사업이다. 올해는 전국 18개 기관의 16개 특별전시·체험 프로그램이 선정됐다. 박물관·미술관의 소장품과 예술작품에 담긴 가치를 새롭게 조명하고, 이를 대중의 언어로 쉽게 풀어내 관람객의 이해와 공감을 이끌어내는 데 초점을 맞췄다.
올해 참여 기관들은 ‘분열된 세상을 하나로 잇는 박물관(Museums Uniting a Divided World)’이라는 주제를 다양한 방식으로 해석하며 관람객과의 접점을 넓히고 있다.
5월에는 개성 있는 전시와 지역 밀착형 기획전도 이어진다. 교동미술관, 김만덕기념관, 대구대학교중앙박물관, 모란미술관, 사비나미술관, 소다미술관, 온양민속박물관, 한양대학교박물관이 참여해 예술을 통해 서로를 이해하고 연결하는 특별한 경험을 선사한다.
교동미술관 정하나 부관장은 기획전 ‘유연한 공간: 공동의 숨’에 대해 “함께 머무르고 감각하며 질문을 나누는 과정에 가까운 전시”라며 “관람객들이 한지를 빛과 공기, 소리와 시간 속에서 끊임없이 변화하는 살아 있는 물질로 경험하길 바란다”고 전했다.
어린이·가족 관람객을 위한 프로그램도 다양하게 마련됐다. 경기도어린이박물관, 애니메이션박물관, 우제길미술관, 의성조문국박물관, 종이나라박물관, 코리아나미술관, 한국자연사박물관, 헬로우뮤지움이 참여해 체험·교육 프로그램을 운영하며, 온 가족이 함께 즐기고 배우는 시간을 제공한다.
경기도어린이박물관 박혜린 학예사는 “공존과 통합이라는 개념을 어린이 눈높이에 맞춘 놀이 중심 활동으로 풀어냈다”며 “가족이 함께 작은 숲을 만들어보는 체험을 통해 공존의 의미를 자연스럽게 느낄 수 있도록 구성했다”고 설명했다.
조한희 한국박물관협회 회장은 “올해 ‘2026 박물관·미술관 주간’에서는 전시, 교육, 체험 등 다양한 콘텐츠를 선보인다”며 “국민들이 일상 속에서 박물관·미술관을 자연스럽게 찾고 각 기관만의 고유한 매력과 이야기를 편안하게 즐기는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.
자세한 행사 내용과 프로그램 일정은 박물관·미술관 주간 공식 홈페이지 및 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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