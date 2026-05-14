BTS, 북중미 월드컵 ‘하프타임 쇼’ 무대 오른다

방탄소년단(BTS)이 2026 북중미 월드컵 결승전에서 개최되는 ‘하프타임 쇼’ 무대에 오른다. 월드컵에서 미식축구 슈퍼볼처럼 하프타임 쇼가 열리는 건 사상 처음이다.
국제축구연맹(FIFA·피파)과 국제 시민운동단체 ‘글로벌 시티즌’은 14일(현지 시간) “BTS가 팝스타 마돈나, 샤키라와 함께 7월 19일(현지 시간) 미국 뉴욕 뉴저지주의 메트라이프 스타디움에서 열리는 월드컵 결승전 하프타임 쇼에 공동 헤드라이너로 나선다”고 밝혔다.
이번 하프타임쇼는 글로벌 시티즌과 밴드 ‘콜드플레이’ 멤버 크리스 마틴이 함께 기획했다. 글로벌 시티즌은 빈곤 종식을 목표로 기후변화, 보건 등 글로벌 의제를 다루는 캠페인을 이어온 단체. 어린이 교육과 축구 접근성을 확대하기 위해 조성된 ‘FIFA 글로벌 시티즌 교육 기금’ 등을 운용한다.
이번 하프타임쇼는 인기 프로그램 ‘세서미 스트리트’와 ‘머펫’ 캐릭터들 또한 출연진으로 이름을 올려 폭넓은 관객층이 즐길 수 있는 무대로 꾸며진다. BTS는 소속사 빅히트뮤직을 통해 “세계가 함께하는 뜻깊은 무대에 서게 돼 큰 영광”이라며 “음악은 희망과 화합을 전하는 보편적 언어라고 믿는다. 월드컵에서 글로벌 시청자들과 그 메시지를 나누고, 어린이들의 교육 기회 확대에 힘을 보탤 수 있어 더욱 의미가 깊다”는 소감을 전했다.
미 음악매체 빌보드에 따르면 피파 월드컵 결승전 사상 처음으로 열리는 하프타임 쇼는 약 11분 간 진행될 예정이다. 미 뉴욕타임스(NYT)는 “마돈나는 미 그래미상을 일곱 번, 샤키라는 네 번 수상했으며, BTS는 그래미상 후보에 오른 최초의 K팝 그룹”이라며 “월드컵에 음악 공연이 도입돼 평소 축구를 즐겨보지 않는 시청자들까지 끌어들일 수 있을 것”이라 기대했다.
다음 달 개막하는 북중미 월드컵은 어느 때보다 K팝의 존재감이 두드러질 전망이다. ‘블랙핑크’ 멤버인 리사는 다음 달 12일 미 로스엔젤레스(LA) 소파이 스타디움에서 열리는 미국과 파라과이 개막전에 앞서 케이티 페리, 퓨처, DJ 산조이 등과 함께 공연을 선보인다.
월드컵 공연에 K팝 가수가 출연한 건 BTS 멤버인 정국이 처음이었다. 정국은 2022 카타르 월드컵 개막식에서 공식 주제가 ‘드리머스(Dreamers)’를 카타르 가수 파하드 알쿠바이시와 불렀다.
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