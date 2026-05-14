[오늘의 운세/5월 14일]

● 쥐
48년 행운이 함께 하는 날, 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다.
60년 직감이나 예상이 맞아 떨어진다.
72년 행운이 오고 있으니 느긋하게 기다려라.
84년 배우자에게 사랑의 마음을 전해 볼 것.
96년 편견이나 고정관념에서 벗어나기.
08년 계획했던 일이 결실을 본다, 자신 있게 추진하라.
● 소
37년 겉치레보다는 마음 편안한 것이 좋다.
49년 꼼꼼하게 챙기지 않으면 후회할 일 생긴다.
61년 잘된다고 과신하지 말고 겸손한 자세 유지.
73년 자녀들 일로 생각이 많아질 수 있다.
85년 상대방 입장에서 마음 터놓고 대화를 해볼 것.
97년 새로운 도약의 기회가 오니 준비된 실력을 발휘할 것.
● 범
38년 아는 길도 물어 가고 돌다리도 두드려라.
50년 감정에 치우치지 말고 냉정하게 판단.
62년 서두르기보다 좀 더 시간을 두고 생각 할 것.
74년 가족 간의 화합이 가장 우선이다.
86년 변화가 발전을 만든다, 발상의 전환이 필요.
98년 인내심이 필요한 시기다. 서두르면 일을 그르친다.
● 토끼
39년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
51년 화가 나거나 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
63년 작은 실수에 웃어넘길 수 있는 아량 필요.
75년 직접 눈으로 확인 하고 본 것만 믿어라.
87년 분위기 파악 정확히 할 것.
99년 연애운이 상승하니 솔직한 표현이 행운을 부른다. 작은 성취가 큰 자신감을 주니 끝까지 전진.
● 용
40년 컨디션이 좋은 날, 기분 좋아지고 활력 넘치는 하루.
52년 마음은 즐거워지고 몸은 편안해진다.
64년 힘을 합쳐라 백지장도 맞들면 낫다.
76년 기다리던 소식 접하거나 주변상황 좋아진다.
88년 처음처럼, 초심을 잃지 말고 정진할 것.
00년 귀인이 나타나 어려운 문제를 풀어 준다.
● 뱀
41년 모든 것은 세월이 약이다. “때”를 기다려라.
53년 할 수 있을 때, 도와 줄때는 확실하게 도와 줄 것.
65년 작은 일에 연연하지 말고 목적에 충실할 것.
77년 희망과 비전 보이고 분위기 좋아진다.
89년 서로 조금씩 양보하면 쉽게 풀린다.
01년 아이디어가 돋보이는 날, 창의력을 발휘하라.
● 말
42년 운수 좋은 날, 고민거리 해결되고 금전 운 좋아진다.
54년 좀 더 느긋한 마음으로 여유를 가질 것.
66년 실리도 중요하지만 명분을 지켜라.
78년 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
90년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동.
02년 친구와의 사소한 오해는 대화로 즉시 푸는 게 좋다.
● 양
43년 주변의 의견부터 들어라, 한 번 더 생각해 보고 결정.
55년 원칙대로 하다보면 행운이 따른다.
67년 여러 사람의 이야기 들어보고 판단.
79년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
91년 하면 된다는 자신감과 긍정적 마인드 필요.
03년 변화보다는 안정이 유리합니다. 현 상태를 유지할 것.
● 원숭이
44년 모으는 것도 좋지만 쓸 때는 쓰는 것이 좋다.
56년 잠시 머리 식히는 차 한 잔의 여유 필요.
68년 행운이 오고 재물 운 급상승!!
80년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적.
92년 능력이 발휘되는 날, 막혔던 일이 술술 풀려 나간다.
04년 금전운이 따르니 작은 이익이라도 소중히 여겨라.
● 닭
45년 오랜 친구로부터 연락을 받아 잔잔한 감동이나 기쁨이 생긴다.
57년 오늘은 마음을 비우고 편안하게 쉬어 볼 것.
69년 과욕만 하지 않으면 일이 순조롭게 풀린다.
81년 유쾌하고 즐거운 일이 생길 듯.
93년 때로는 혼자만의 시간도 필요하다.
05년 예상치 못한 지출이 생길 수 있으니 관리가 필요하다.
● 개
46년 순서가 칭찬부터, 꾸중 보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
58년 말 한마디에 천 냥 빚 갚을 수 있다.
70년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기.
82년 이미 결정 난 일에 불평하지 말 것.
94년 이미지 좋아지고 기분 좋은 하루 될 듯.
06년 답답하고 힘들었던 일이 한꺼번에 해결된다.
● 돼지
47년 소일거리 만들거나 사람들과 만남 갖기.
59년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
71년 현재가 가장 중요하다. 지나간 일에 너무 집착하지 말 것.
83년 인품이 큰 재산, 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
95년 작은 어려움은 전화위복의 기회!
07년 능력이 발휘되는 날, 적극적으로 자신있게!
인천철학관 박성희 원장
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