방탄소년단, 英 싱글차트 2곡 동시진입…캣츠아이 ‘핑키 업’ 14위 데뷔

방탄소년단 ‘스윔’·‘보디 투 보디’ 25위·90위
방탄소년단 ‘아리랑’ 앨범차트 5위…4주 연속 톱5
캣츠아이, 싱글차트 네 번째 진입…자체 최고 순위
글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 정규 5집 ‘아리랑(arirang)’ 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)이 영국 오피셜 싱글 차트 톱100에서 4주 연속 톱30에 들었다.
17일(이하 현지시간) 오피셜 차트에 따르면, 방탄소년단 ’스윔‘은 오피셜 앨범차트 톱100 최신 차트(17~23일) 25위를 차지했다. 해당 곡은 3주 전 방탄소년단 해당 차트 자체 최고 순위인 2위로 진입했다.
오피셜 차트는 미국 빌보드와 함께 세계 양대 팝 차트로 통하며 권위를 인정 받는다.
이와 함께 ’아리랑‘ 오프닝 트랙인 ’보디 투 보디(Body to Body)‘는 이번 주에 90를 차지하며 역시 4주 연속 진입했다. 방탄소년단은 이에 따라 이번 주에 오피셜 싱글 차트에 동시에 2곡을 올려놨다.
3주 전 오피셜 앨범차트 정상에 올랐던 ’아리랑‘은 4위, 5위를 거쳐 이번 주에도 5위를 기록했다. 4주 연속 톱5이다. 방탄소년단은 ’아리랑‘으로 해당 차트 세 번째 정상에 올랐다.
글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ’케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)‘ 속 가상 걸그룹 ’헌트릭스‘의 ’골든(GOLDEN)‘이 이번 주 오피셜 싱글 톱100에서 29위를 차지했다. 해당 차트에 43주째 머물렀다. 헌트릭스의 또 다른 곡인 ’테이크 다운‘은 100위에 걸렸다. 해당 차트 11주째 진입이다.
’K-팝 최대 기획사‘ 하이브(HYBE)와 미국 유니버설뮤직그룹(UMG) 산하 게펜 레코드의 합작 걸그룹 ’캣츠아이(KATSEYE)‘는 오피셜 싱글차트에 4번째 진입했다. 이들의 신곡 ’핑키 업(PINKY UP)‘이 이번 주에 14위로 데뷔했다. 자체 최고 순위다. 미국 대형 음악 축제 ’코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌‘에서 선보인 ’핑키 업‘ 무대가 입소문을 타는 중이다. 이날도 한 차례 더 코첼라 무대에 오르는 만큼 열풍은 이어질 것으로 보인다.
앞서 캣츠아이는 대표곡들인 ’날리‘(최고 순위 52위), ’가브리엘라‘(최고 순위 38위), ’인터넷 걸(Internet Girl)‘(최고순위 24위) 등의 곡들을 해당 차트에 올렸다.
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