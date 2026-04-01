[오늘의 운세/4월 12일]

● 쥐 48년 옛것도 좋지만 집착은 금물, 새롭게 시작해도 좋다. 60년 오랜 고민 사라지고 유쾌한 하루가 될 수 있다. 72년 말보다는 행동으로 보여줄 것. 84년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것. 96년 내 마음을 먼저 열어야 한다. 08년 뜻밖의 기회가 찾아올 수 있는 날, 작은 행운이 조용히 따라오는 하루다. ● 소 37년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다. 49년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것. 61년 여유로운 마음으로 천천히 지나친 과욕은 금물! 73년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다. 85년 우정도 좋지만 냉정히 판단할 것. 97년 주변의 도움으로 일이 풀린다. 노력한 만큼 결과가 나타난다.
● 범 38년 도와줄 수 있을 때 도와줘라, 현실에서 보이는 것이 다가 아니다. 50년 편견을 버리고 넓은 마음으로 품어라. 62년 실리도 중요하지만 명분이 우선. 74년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것. 86년 새것이나 유행에 관심 가져 볼 것. 98년 기대하지 않았던 소식을 들린다. 평소 바라던 일이 조금씩 움직인다. ● 토끼 39년 먹구름이 걷히고 태양이 떠오른다. 51년 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것. 63년 자기의 주장보다는 겸손의 미덕으로 절제와 양보 필요. 75년 여유를 가지고 차근차근 진행. 87년 좀 더 너그러운 마음가짐 필요. 99년 좋은 인연을 만날 수 있는 날, 귀인의 도움이 따를 수 있다.
● 용 40년 조언을 해줄 때는 우회해서 최대한 부드럽게. 52년 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것. 64년 육식보다는 채식이 건강에 더 좋다. 76년 수입과 지출이 어느 정도 맞게 될 듯. 88년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행. 00년 막혔던 일이 서서히 풀리기 시작한다. 예상보다 좋은 결과를 얻을 수 있다.
● 뱀 41년 마음의 문을 열면 만사형통. 53년 자녀 일은 자녀들에게 맡겨 둘 것. 65년 귀인을 만나거나 새로운 인맥이 형성된다. 77년 삶이 윤택해지고 일에는 탄력이 붙는다. 89년 밥 사주는 것에 인색해 하지 말라. 01년 주변 사람들과 관계가 좋아진다. 대화 속에서 해결의 실마리를 찾는다. ● 말 42년 공복에 찬물을 마시면 건강을 해칠수 있다. 54년 오랜 숙원이 이루어질 수 있다. 66년 오후 5시 이후의 거래나 늦은 저녁의 출행이 좋다. 78년 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요. 90년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것. 02년 오해가 풀릴 가능성이 있고, 새로운 인연이 생길 수 있다.
● 양 43년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것. 55년 행운이 있는 날, 먹을 복이나 유쾌한 일 생길 수 있다. 67년 운수 좋은 날, 베푼 만큼 돌아온다. 79년 명예도 좋지만 실리도 중요하다. 91년 감정에 끌려 중심을 잃지 말 것. 03년 가까운 사람과의 신뢰가 깊어지고, 협력하면 좋은 결과가 나온다.
● 원숭이 44년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것. 56년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것. 68년 급하게 서두러지 말고, 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아 볼 것. 80년 느낌보다는 마음이 가지 않으면 하지 말 것. 92년 차 한 잔의 여유가 필요한 시기. 04년 말 한마디가 중요한 날이다. 양보하면 관계가 편안해진다.
● 닭 45년 독단에 의한 일방적인 결정과 행동은 금물. 57년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 69년 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의! 81년 가족 간의 화합이 가장 우선이다. 93년 감정적이나 충동적인 구매나 언행 주의. 05년 주변의 조언을 참고하면 좋다. 사람을 통해 기회를 얻는다.
● 개 46년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 관여하지 말 것. 58년 전통에만 머물지 말고 변화를 줄 것. 70년 지나치면 모자람만 못한 법. 82년 사소한 약속도 꼭 지켜라. 94년 가급적 인스턴트음식은 피해라. 06년 계획했던 일이 순조롭게 진행되고, 노력한 만큼 인정받을 수 있다.
● 돼지 47년 기회는 자주 없다, 할 수 있을 때 도와주어라, 금전에 지나치게 집착하지 말 것. 59년 아무리 친한 사이라도 기본적인 예의는 지킬 것. 71년 여러 가지 손대지 말고 잘할 수 있는 한 가지만. 83년 칭찬이 춤을 추게한다. 강함보다는 부드러움이 더 좋다. 95년 사소한 일에도 신중할 것. 07년 새로운 아이디어가 떠오르고, 일의 흐름이 점차 좋아진다.
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