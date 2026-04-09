힐링 베이킹 예능 ‘봉주르빵집’ 스틸컷 첫 공개 …김선호·차승원·김희애·이기택 출연

‘봉주르빵집’이 ‘빵집 식구 4인방’의 스틸을 처음으로 공개했다.
‘봉주르빵집’은 조용한 시골 마을에 문을 연 국내 최초 시니어 디저트 카페를 배경으로, 인생의 맛을 아는 어르신들과 빵집 식구들이 함께 어우러지며 따뜻한 이야기를 나누는 힐링 베이킹 예능이다. 김희애, 차승원, 김선호, 이기택이 출연해 각기 다른 매력으로 조화를 이룰 예정이다.
공개된 스틸에서 김희애는 커피잔을 들고 특유의 차분한 미소로 어르신 손님들을 맞이하고 있다. 총괄 매니저로서 매장 운영 전반을 책임지는 그는 진정성 있는 눈빛과 소통으로 ‘봉주르빵집’의 중심 역할을 맡는다.
차승원은 편안한 분위기 속에서도 파티시에로서의 면모를 드러낸다. 다양한 예능에서 요리 실력을 보여온 그는 이번 프로그램에서 프랑스 디저트에 도전하며 새로운 모습을 선보일 예정이다.
김선호는 다정한 말투와 섬세한 반응으로 어르신들과 자연스럽게 어울린다. 밝은 미소로 매장 분위기를 부드럽게 이끌며 공간에 활기를 더하는 역할을 한다.
이기택은 ‘차티시에’를 보조하며 디저트 준비를 함께한다. 주방에서의 에너지를 더하는 동시에 맡은 역할을 꾸준히 수행하는 모습으로 또 다른 매력을 보여줄 예정이다.
‘봉주르빵집’은 오는 5월 8일 오후 4시 쿠팡플레이를 통해 단독 공개된다. 쿠팡 와우회원과 일반회원 모두 시청할 수 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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