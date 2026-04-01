[오늘의 운세/4월 9일]

● 쥐
48년 신중하게 한 번 더 생각해 보고 천천히 결정.
60년 원칙대로 하다보면 행운이 따른다.
72년 여러 사람의 이야기 들어보고 판단.
84년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
96년 하면 된다는 자신감과 긍정적 마인드 필요.
08년 작은 노력에도 결과가 따르는 하루가 된다.
● 소
37년 고민거리 해결되고 금전 운 좋아진다.
49년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다.
61년 실리도 중요하지만 명분을 지켜라.
73년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
85년 할 수 있다는 자신감으로 좀 더 적극적으로 행동할 것.
97년 금전운은 무난하지만 충동지출은 주의할 것.
● 범
38년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생긴다.
50년 금일은 마음을 비우고 편안하게 쉬어 볼 것.
62년 과욕하지 않으면 일이 순조롭게 풀린다.
74년 즐거운 일이 생길 듯.
86년 때로는 혼자만의 시간도 필요하다.
98년 운수 좋은 날, 오래 미뤘던 일을 시작하면 좋다.
● 토끼
39년 모으는 것도 좋지만 쓸 때는 쓰는 것이 좋다.
51년 잠시 머리 식히는 차 한 잔의 여유 필요.
63년 예기치 않은 경사나 기쁨이 생긴다.
75년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적.
87년 행운이 있는 날, 막혔던 일이 풀려 나간다.
99년 오후에 좋은 소식이 들어올 가능성이 있다.
● 용
40년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
52년 지나간 일에 집착하지 말 것.
64년 자기의 주장보다 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
76년 바쁘기만 하고 실속이 적을 수 있다.
88년 주어진 일에 불만 갖지 말고 열심히 할 것.
00년 계획했던 일이 순조롭게 풀리는 날이다.
● 뱀
41년 하던 일을 해라, 송충이는 솔잎을 먹어야 한다.
53년 꾸중 보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
65년 말 한마디에 천 냥 빚 갚을 수 있다.
77년 부부나 연인 간에 애정이 깊어지는 시기.
89년 편견이나 고정관념에서 벗어나기.
01년 아집과 집착을 버려라, 주변의 조언이 큰 도움이 된다.
● 말
42년 행운이 있는 날, 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다.
54년 직감이나 예상이 맞아 떨어진다.
66년 시간이 내편, 행운이 오고 있으니 느긋하게 기다려라.
78년 배우자에게 사랑의 마음을 전해 볼 것.
90년 이미 결정 난 일에 불평하지 말 것.
02년 급한 결정은 피하는 것이 좋다.
● 양
43년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
55년 화가 나거나 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
67년 금전이나 사람 문제로 고민할 수 있다.
79년 직접 눈으로 확인하고 본 것만 믿어라.
91년 기분 좋은 날, 답답하고 힘들었던 일이 풀린다.
03년 작은 성취로 기분 좋은 하루가 된다.
● 원숭이
44년 예상치 못한 경사나 기쁨이 있다.
56년 소일거리 만들거나 가벼운 산책하기.
68년 허물없는 사이라도 기본적인 예의는 지켜라.
80년 자녀들 일로 생각이 많아질 수 있다.
92년 잘 진행되더라도 중간 점검 필요.
04년 활동력이 강해지는 날, 새로운 기회가 보일 수 있다.
● 닭
45년 아는 길도 물어 가고 돌다리도 두드려라.
57년 인정도 좋지만 조금 더 냉정하게 판단.
69년 서두르기보다 좀 더 시간을 두고 생각.
81년 열린 마음으로 필요하면 아랫사람에게도 배워야.
93년 컨디션이 안 좋은 날, 과음과식 절대금물.
05년 인간관계에서 작은 갈등이 있는 날, 말보다 행동이 중요한 날이다.
● 개
46년 도와줄 때는 확실하게 도와 줄 것.
58년 우선순위에 따라 처리할 것.
70년 작은 일에 연연하지 말고 목적에 충실할 것.
82년 희망과 비전 보이고 분위기 좋아진다.
94년 서로 조금씩 양보하면 쉽게 풀린다.
06년 작은 일에 감사하면 오후에 귀인의 도움이 있을 수 있다.
● 돼지
47년 기분 좋아지고 활력이 넘치는 하루.
59년 마음은 즐거워지고 몸은 편안해진다.
71년 도움이 필요하면 요청하라, 힘을 합치면 백지장도 맞들면 낫다.
83년 기다리던 소식을 접하거나 주변상황 좋아진다.
95년 초심을 잃지 말고 정진할 것.
07년 마음이 안정되어 편안한 날이 된다.
인천철학관 박성희 원장
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