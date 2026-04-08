방탄소년단 ‘아리랑’ 10곡, 빌보드 ‘핫100’ 동시진입…‘스윔’ 2위

앨범차트는 2주 연속 1위
제니·테임 임팔라 ‘드라큘라(Remix)’, ‘핫100’ 18위
글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS)이 정규 5집 ‘아리랑’과 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’으로 미국 빌보드 양대 메인차트를 석권해나가고 있다.
7일(현지지간) 빌보드 차트에 따르면, 스윔‘은 11일 자 빌보드 메인 싱글차트 ’핫100‘ 2위를 차지했다.
지난 주 1위로 해당 차트에 진입한 데 이어 2주 연속 톱2를 지켰다. 방탄소년단은 앞서 이 곡으로 해당 차트 일곱 번째 정상에 올랐다.
특히 이번 주 ’핫 100‘ 차트에는 2위에 오른 ’스윔‘을 포함해 방탄소년단 ’아리랑‘에 수록된 14곡 중 무려 10곡이 동시 진입했다. 지난 주엔 13곡이 차트인했었다.
’스윔‘을 필두로 ’보디 투 보디(Body to Body·42위)‘, ’훌리건(Hooligan·64위)‘, ’FYA(36위)‘, ’노멀(Normal·73위)‘, ’2.0(75위)‘, ’에일리언스(Aliens·84위)‘, ’라이크 애니멀스(Like Animals·90위)‘, ’데이 돈 노 바웃 어스(they don‘t know ’bout us·94위)‘, ’메리 고 라운드(Merry Go Round·96위) 등이다.
방탄소년단의 빌보드 ‘핫 100’ 누적 진입 곡은 지금까지 40곡이다.
‘아리랑’은 또한 이번 주 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 정상을 찍었다. K-팝 최초 2주 연속 1위다. 방탄소년단은 이 앨범으로 해당 차트 일곱 번째 정상을 차지했다.
‘글로벌 200’ 차트와 ‘글로벌(미국 제외)’ 차트에서는 ‘스윔’과 ‘보디 투 보디’과 각각 1위와 2위를 지켰다. K-팝 간판 걸그룹 ‘블랙핑크’ 멤버 겸 솔로가수 제니(JENNIE)가 케빈 파커(Kevin Parker)가 이끄는 호주 사이키델릭 록 밴드 ‘테임 임팔라’와 협업한 ‘드라큘라(Dracula)(Remix)’는 이번 주 ‘핫100’에서 18위를 기록했다. 제니의 일곱 번째 ‘핫100’ 진입곡이자 자체 최고 순위다. 해당 리믹스는 이미 차트에 진입해 있었지만, 제니의 기여도가 뒤늦게 인정 받으면서 그녀가 참여자로 이름을 올렸다.
글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST인 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’의 ‘골든’은 이번 주 ‘핫100’에서 지난 주보다 1계단 하락한 7위에 걸렸다.
앞서 ‘골든’은 해당 차트에서 통산 8주 1위에 올랐다. 이번 주까지 해당 차트엔 41주째 머물렀다. ‘골든’은 지난 15일 열린 ‘제 98회 아카데미 시상식’에서 주제가상을 받은 만큼, 당분간 차트 상위권을 유지할 것으로 보인다.
‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 이번 주 ‘빌보드 200’에서 지난 주보다 6계단 하락한 16위를 차지했다.
‘그래미 어워즈’ 두 개 부문에 노미네이트되고 시상식에서 무대를 꾸민 하이브(HYBE) 글로벌 걸그룹 ‘캣츠아이(KATSEYE)’의 두 번째 EP ‘뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)’는 이번 주 ‘빌보드 200’에서 116위에 걸렸다. 40주 연속 차트인이다.
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