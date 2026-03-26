서인영 “나 빼고 모두가 이혼할 줄 알았다더라”…이혼 뒷이야기 공개

가수 서인영이 이혼 사실을 둘러싼 주변 반응을 직접 언급하며 결혼과 연애에 대한 생각을 밝혔다. 결혼 당시부터 “곧 이혼할 것”이라는 말을 들었다는 고백은, 연예인의 사생활을 둘러싼 대중 인식과 현실의 간극을 그대로 드러냈다는 평가다.
서인영은 26일 자신의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’을 개설하고 첫 영상을 공개했다. 첫 콘텐츠는 악플 읽기 형식으로, 과거 활동과 사생활에 대한 다양한 반응을 직접 확인하며 자신의 생각을 덧붙이는 방식으로 진행됐다.
특히 결혼과 이혼을 둘러싼 댓글에 대한 반응이 눈길을 끌었다. ‘다 예상했던 것 아니냐, 생각보다 오래 갔다’는 댓글에 대해 서인영은 “그건 맞는 것 같다”고 인정했다. 이어 “결혼식 때부터 사람들이 이혼할 거라고 하더라. 이혼했다고 하니 ‘인영씨만 몰랐다. 우리는 다 알고 있었다’는 말을 들었다”고 말했다.
이 발언은 개인의 선택이었던 결혼이 주변의 시선 속에서 이미 ‘결과가 예측된 관계’로 소비됐다는 점에서 의미를 남긴다. 실제로 연예인의 결혼은 이미지, 성격, 과거 이력 등을 기반으로 결과를 미리 단정 짓는 경우가 적지 않다.
서인영은 결혼 이후 활동 중단을 고민했었다고도 밝혔다. 그는 “조용히 살면서 사실상 은퇴를 생각했다”며 “하지만 아무것도 하지 않는 삶은 나와 맞지 않더라. 결국 활동을 해야겠다고 느꼈다”고 말했다. 이는 결혼 이후 삶의 방향을 완전히 바꾸려 했던 시도가 실제 생활과 충돌했음을 보여주는 대목이다.
● “연애는 여전히 어렵다”…관계에 대한 현실적 고백
이혼 이후에도 사랑에 대한 생각은 이어졌다. 서인영은 “연애를 셀 수 없을 만큼 했는데도 여전히 어렵다. 가장 어려운 게 연애인 것 같다”고 말했다. 단순한 경험의 문제가 아니라, 관계 자체가 반복적으로 난이도를 갖는 영역이라는 인식이다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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