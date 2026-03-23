‘아리랑’ 하루만에 398만장 판매… 세계 차트 석권

방탄소년단(BTS)이 20일 발표한 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’이 세계적으로 센세이션을 일으키고 있다.
앨범 ‘아리랑’에 수록된 14곡은 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서 글로벌 스트리밍 순위 1∼14위를 차지했다. 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’이 공개 직후 차트 1위로 직행했을 뿐 아니라 아리랑 선율이 녹아 들어간 ‘보디 투 보디(Body to Body·2위)’부터 ‘인투 더 선(Into the Sun)’까지 모두 순위 상위권을 가득 채웠다. 스포티파이의 미국 ‘데일리 차트’에서도 ‘스윔’이 1위, ‘보디 투 보디’가 2위, ‘훌리건’이 6위에 오르는 등 5곡이 톱10에 들었다. ‘스윔’은 국내 음원 차트 멜론과 벅스에서도 실시간 차트 1위에 올랐다.
앨범 판매량도 기록을 세우고 있다. 음반 판매량 집계사이트 한터차트에 따르면 BTS ‘아리랑’은 발매 첫날 398만 장이 팔렸다. 발매 첫 주 기준으로 BTS 앨범의 역대 최다 판매 기록은 2020년 ‘맵 오브 더 솔: 7(MAP OF THE SOUL: 7)’이 세운 337만 장이었다. ‘아리랑’은 하루 만에 종전 기록을 경신한 셈이다.
해외에서는 BTS의 새 앨범에 대해 대체로 긍정적인 평가를 내놓고 있다. 특히 한국적 색채를 강조한 점과 앨범 초반부 트랙들에 담긴 에너지와 실험성에 주목했다. 미 음악전문지 빌보드는 “‘아리랑’은 한국 역사와 K팝의 완성도를 한데 묶어냈다”며 “전체적으로 높은 수준의 실험과 완성도를 갖춘 작품”이라고 했다. AP통신은 “BTS가 약 4년간의 음악 활동 공백을 딛고 화려하게 복귀했다”며 “그들의 위상을 다시 한번 굳히는 기념비적 앨범이 될 것”이라고 했다.
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