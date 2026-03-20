“엘비스처럼 극적인 복귀”…외신도 BTS 컴백 실시간 보도

“BTS(방탄소년단)의 새 앨범 ‘ARIRANG(아리랑)’은 한국의 문화유산과 그들만의 독창적인 팝 사운드를 결합시켰다.”(미국 경제지 포브스)
방탄소년단(BTS)이 20일 공개한 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’은 자신들이 과거에 머물지 않겠다는 멤버들의 다짐이 오롯이 담겨 있다.
이날 오후 1시 공개된 앨범에는 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’을 포함해 총 14곡이 담겼다. 방시혁 의장이 총괄 프로듀싱을 맡아 완성도를 끌어올렸고, BTS의 음악적 동지로 꼽히는 프로듀서 피독을 비롯해 미국 록밴드 원리퍼블릭의 프런트맨 라이언 테더, 그룹 메이저 레이저의 디플로 등 세계적인 프로듀서들이 참여했다.
앨범 전반부는 초기 ‘힙합돌’ 시절이 떠오르는 강렬한 비트와 거친 에너지로 채워졌다. 첫 트랙 ‘바디 투 바디(Body to Body)’는 2000년대 팝 랩을 연상시키는 투박한 질감의 사운드 위에 전통 민요 ‘아리랑’ 선율을 겹겹이 얹어, 과거와 현재를 교차시키는 인상을 남긴다.
외신들도 새 앨범 ‘아리랑’ 발표를 실시간으로 보도하면서 “아리랑은 한국에서 가장 유명한 전통 민요”란 점에 주목했다. 특히 약 4년 만에 앨범을 발표한 BTS의 컴백을 ‘글로벌 문화적 사건’이라고도 했다.
특히 미 뉴욕타임스(NYT)는 BTS의 컴백을 1950년대 전성기에 입대했던 가수 엘비스 프레슬리에 빗대기도 했다. NYT는 19일(현지 시간) “BTS 7명 전원이 군 복무를 마치고 넷플릭스 생중계 콘서트를 통해 글로벌 활동을 재개한다”며 “이러한 컴백은 1958년 프레슬리의 군 복무를 제외하면 거의 전례를 찾아보기 힘든 일”이라고 평가했다.
컴백과 함께 펼쳐지는 BTS의 월드 투어는 현재 세계 최고의 가수로 평가받는 테일러 스위프트의 2024년 ‘더 에라스 투어(The Eras Tour)’과 비견됐다. 블룸버그통신은 “스위프트는 당시 월드 투어로 20억 달러(약 3조 원)이란 기록적인 수익을 거뒀다”며 “공백을 깨고 돌아온 BTS도 그와 견줄 만한 성과를 거둘 것”이라고 내다봤했다.
아울러 블룸버그는 자체 데이터 분석을 통해 항공권, 숙박, 굿즈 구매 지출 및 스트리밍 수익 등을 추산한 결과, 광화문 공연은 “서울에 약 1억7700만 달러에 달하는 경제적 파급 효과를 일으킬 것”이라고 봤다.
김소민 기자 somin@donga.com
장은지 기자 jej@donga.com
사지원 기자 4g1@donga.com
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