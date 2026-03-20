“휴대폰에 갑자기 영어 문자?”…BTS 공연에 ‘영문 재난문자’ 첫 발송

오는 21일 방탄소년단(BTS)의 대규모 컴백 공연을 앞두고 서울 광화문광장 일대에 긴장감과 설렘이 교차하고 있다. 서울시는 이번 행사에 최대 26만 명의 인파가 몰릴 것으로 예상됨에 따라, 외국인 관람객의 안전을 위해 처음으로 한글과 영어를 병기한 안전안내문자를 발송했다.
서울시는 20일 오전부터 국문과 영문으로 된 도로 통제 안내를 각각 발송하며 본격적인 안전 관리에 나섰다. 그동안 시는 행정안전부의 ‘이머전시 레디 앱(Emergency Ready App)’을 통해 외국인용 안내를 제공해 왔으나, 이용자가 직접 앱을 설치하고 수시로 확인해야 하는 번거로움이 있었다.
이에 서울시는 이번 BTS 공연처럼 외국인이 대거 유입되는 특수 상황에서는 실시간 문자 발송이 훨씬 효과적이라고 판단해 영문 문자 서비스를 전격 도입했다. 이번 한·영 동시 발송은 공연 당일인 21일 종료 후 관람객 퇴장 안내까지 이어질 예정이다.
특히 시민 불편을 최소화하기 위해 서울 전역이 아닌 광화문 일대에 한정하여 발송된다. 공연을 전후로 광화문 일대의 극심한 교통 혼잡이 예상되는 만큼 시민들의 각별한 주의가 필요하다.
※ 광화문 주요 도로 통제 안내
△ 세종대로 (광화문~시청광장) : 20일 오후 9시 ~ 22일 오전 6시 [전면 통제]
△ 사직로 : 21일 오후 4시 ~ 오후 11시 [구간 통제]
△ 새문안로 : 21일 오후 7시 ~ 오후 11시 [구간 통제]
최강주 기자 gamja822@donga.com
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