세계의 눈, 광화문 ‘왕의 길’ 향한다

약 4년 만에 완전체로 돌아오는 ‘글로벌 스타’ 방탄소년단(BTS)의 첫 발걸음은 ‘서울의 중심’ 광화문에서 시작된다. 조선시대 왕이 백성을 만나기 위해 걸었던 길이 펼쳐진 역사적 공간에서 열리는 컴백 공연은 단순히 하나의 K팝 콘서트가 아니다. 서울 포함, 한반도라는 무대에 세계의 눈이 집중하는 국제적인 초대형 K컬처 이벤트다.
20일 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’을 발매한 BTS는 21일 오후 8시 광화문광장에서 컴백 기념 무료 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’을 연다. BTS는 약 1시간 동안 새 앨범의 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’을 비롯해 신곡과 대표 히트곡을 선보인다. 공연은 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스를 통해 세계 190여 개국에서 생중계된다.
이날 무대는 대중 가수가 광화문광장에서 단독 공연을 여는 것도, 넷플릭스가 한국에서 라이브 콘텐츠를 중계하는 시도도 사상 처음이란 점에서 더 큰 의미를 지닌다. 이런 이벤트 자체가 BTS의 글로벌 영향력을 여실히 보여주는 장면이란 평가도 나온다.
특히 공연 장소인 광화문은 국내외에서 큰 주목을 받고 있다. 광화문광장은 조선 법궁(法宮)인 경복궁의 정문 광화문 앞에 조성된 공간이다. 과거 왕이 백성과 소통하기 위해 걸었던 ‘어도(御道)’와 이어진다. 아울러 현대 한국 사회에서 광화문은 시민들이 중요한 정치·사회적 순간마다 모여 목소리를 냈던 ‘공동체 광장’이기도 하다.
BTS는 이번 공연에서 이러한 역사적 공간성을 활용한 상징적인 연출을 준비한 것으로 알려졌다. 7명의 멤버는 경복궁 내부 근정문에서 출발해 흥례문과 광화문을 지나 광장으로 이어지는 이른바 ‘왕의 길’을 걸어 나오는 장면을 세계에 선보일 예정이다.
BTS가 경복궁을 무대로 공연을 펼치는 게 처음은 아니다. 이들은 2020년 미국 NBC 프로그램 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’에 출연해 경복궁 근정전과 경회루를 배경으로 퍼포먼스를 선보이며 화제를 모았다. 약 6년 만에 다시 궁궐 공간으로 돌아온 컴백 공연은 다시 출발점에 선 BTS란 상징적인 의미도 지닌다.
‘세계의 눈’도 광화문으로 향하고 있다. 로이터통신은 “공연 당일 최소 26만 명이 몰릴 것으로 예상되면서 한국 정부와 서울시가 관람객 안전 관리에 집중하고 있다”고 전했다. 미 뉴욕타임스(NYT)는 컴백 공연 티켓을 확보하려는 팬들이 한국의 PC방에 몰린 현장을 소개하며 “안정적인 인터넷 환경과 공동체적 분위기를 제공하는 PC방이 팬들의 예약 거점이 되고 있다”고 보도했다.
정부는 공연 당일 광화문 일대에 약 26만 명이 모일 것으로 보고 있다. 공연 시간 동안 광화문 삼거리에서 시청역 인근까지 약 1㎞ 구간이 거대한 K팝 공연장으로 변한다. 안전 관리를 위해 경찰 약 6500명이 투입되고 일부 지하철역은 무정차 통과한다. 관람객 집중을 고려해 주변 건물 31곳의 옥상과 상층부 출입도 통제된다.
컴백 공연을 앞두고 광화문 일대는 세계 ‘아미(ARMY·팬덤명)’를 맞이하는 공간으로 변모하고 있다. 문화체육관광부와 한국관광공사는 정부서울청사 외벽에 글로벌 팬들을 환영하는 대형 현수막을 설치했고 지하철 5호선 광화문역 6번 출구 앞에서는 홍보 부스를 운영한다.
광화문광장뿐 아니라 서울 전역이 하나의 도심 축제로 확장된다. 앨범 발매일인 20일에는 숭례문과 남산서울타워 등 주요 랜드마크에서 오후 7시부터 미디어 파사드가 진행되고 뚝섬 한강공원에서는 오후 8시 30분부터 약 15분간 드론 라이트쇼가 열린다. 또 20일부터 22일까지 여의도 한강공원 이벤트광장에서는 팬들이 BTS 음악을 감상하고 공유할 수 있는 ‘러브송 라운지’가 운영된다.
역사가 살아 숨 쉬는 광화문광장과 글로벌 메가 지식재산권(IP) BTS의 결합이 가져올 경제적 파급효과에도 관심이 쏠린다. 김유혁 IBK투자증권 연구원은 “BTS 컴백으로 내년까지 약 2조9000억 원의 매출과 5300억 원 이상의 영업이익 창출이 예상된다”고 전망했다.
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