손정완, 2026 F/W 뉴욕 패션위크서 ‘BLAZING OPULENCE’ 컬렉션 성료

디자이너 손정완이 2026 F/W 시즌 뉴욕 패션위크에서 새로운 컬렉션 ‘BLAZING OPULENCE’을 선보이며 글로벌 패션계의 주목을 받았다.
한국 디자이너로서 뉴욕 무대에 28번째 참가한 손정완은 이번 2026 F/W 컬렉션을 통해 단순한 외적 화려함을 넘어선 ‘진정한 풍요’에 대한 담론을 던졌다. 이번 시즌의 테마인 ‘BLAZING OPULENCE’는 내면의 회복탄력성(Resilience)에서 비롯된 힘과 지속 가능한 가치, 그 안에서 뿜어져 나오는 폭발적인 에너지를 런웨이에 담아냈다.
이번 컬렉션은 강렬하지만 절제된 미학을 바탕으로 브랜드의 헤리티지를 현대적으로 재해석하는 데 주력했다. 특히 있는 그대로의 자신을 받아들이는 당당함을 우아한 존재감으로 승화시키며, 밀도감 있는 구성을 통해 손정완식 ‘현대적 오퓰런스’를 구현했다.
컬러 팔레트는 자연의 에너지와 내면의 힘을 연결하는 매개체 역할을 했다. 깊은 안정감과 신뢰를 주는 클래식한 ‘러셋(Russet)’을 중심으로, 빛나는 옐로 톤의 ‘메이즈(Maize)’가 낙관적인 활력을 더했다. 여기에 강렬한 자신감을 상징하는 ‘리오 레드(Rio Red)’로 드라마틱한 포인트를 주었으며, 자연에서 영감을 받은 ‘그린 글로우(Green Glow)’가 전체적인 균형을 맞추며 생동감 넘치는 컬렉션을 완성했다.
소재의 변주 또한 돋보였다. 볼륨감 있는 울과 펠트, 패딩 소재를 활용해 구조적인 오버핏 실루엣을 강조했으며, 캐시미어와 알파카, 모헤어 등 플러피한 질감의 소재로 프리미엄 럭셔리의 가치를 높였다. 또 새틴 실크의 은은한 광택과 환경을 고려한 비건 가죽을 조화롭게 배치하여, 상반된 텍스처의 레이어링을 통해 지속 가능성과 미래 지향적인 세련미를 동시에 보여주었다.
뉴욕 현지에서 진행된 이번 쇼는 손정완 브랜드 특유의 화려한 색채와 정교한 디테일이 현대적인 실루엣과 만나 새로운 럭셔리의 기준을 제시했다는 평을 받았다.
손정완 측은 “이번 컬렉션은 내적인 안정과 회복에서 나오는 폭발적인 에너지를 시각화하는 데 집중했다”며, “앞으로도 브랜드가 지닌 고유의 우아함을 바탕으로 글로벌 시장에서 독창적인 비전을 지속적으로 제시할 것”이라고 밝혔다.
