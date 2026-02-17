블랙핑크·아이브 등 슈퍼 걸그룹, 2월 가요계 대거 컴백

2월 가요계가 예정된 슈퍼 걸그룹들의 컴백으로 분주한 분위기다. 특히 블랙핑크와 아이브가 나흘 간격으로 새 앨범을 발표하게 되면서 기대감이 높아지고 있다.
가요계에 따르면 올해 데뷔 10주년을 맞는 걸그룹 블랙핑크는 이달 27일 세 번째 미니앨범 ‘데드라인(DEADLINE)’을 발매한다. 2022년 9월 정규 2집 ‘본 핑크(BORN PINK)’ 이후 3년 5개월 만에 선보이는 ‘완전체’ 앨범이다. 애초 지난해 뮤직비디오 등 주요 작업을 마쳤으나, 완성도를 높이기 위해 발매 시점을 다소 늦춘 것으로 알려졌다.
블랙핑크는 특히 이번 미니 3집 발매를 기념해 국립중앙박물관과 이색 협업을 예고하며 화제를 모았다. 앨범 발매 전날인 26일부터 3월 8일까지 ‘국중박X블랙핑크’ 프로젝트를 진행하는 것이다. 행사 기간 국립중앙박물관 외관은 블랙핑크를 상징하는 핑크색 조명으로 물들게 되며, 관람객을 위한 리스닝 세션도 마련될 예정이다.
블랙핑크는 지난해 7월 디지털 싱글 ‘뛰어(JUMP)’를 공개하고 월드투어를 소화해 왔다. 네 멤버들의 솔로 활동도 호평을 받았는데, 특히 멤버 로제는 미국 팝스타 브루노 마스와 함께 부른 ‘아파트(APT.)’로 제68회 그래미 어워즈에서 본상인 ‘올해의 노래’와 ‘올해의 레코드’, ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’ 등 3개 부문 후보에 이름을 올렸다.
4세대 걸그룹의 대표주자인 아이브도 컴백 대열에 합류한다. 아이브는 9일 선공개곡 ‘뱅뱅(BANG BANG)’을 공개해 좋은 반응을 얻고 있는 데 이어, 블랙핑크보다 나흘 빠른 23일 두 번째 정규 앨범 ‘리바이브 플러스(REVIVE+)’를 발매한다. 지난해 8월 발표한 네 번째 미니앨범 ‘아이브 시크릿(IVE SECRET)’ 이후 약 6개월 만의 컴백이다. 아이브는 선공개곡 ‘뱅뱅’의 뮤직비디오에서 미국 서부 영화를 재해석한 콘셉트를 기반으로, 현대적 도시와 자연 공간을 자유로이 오가며 보물을 쫓는 여정을 보여줬다.
이 밖에도 지난해 SM엔터테인먼트에서 데뷔한 걸그룹 하츠투하츠가 20일 컴백 싱글 ‘루드!(RUDE!)’를 발표한다. 지난해 10월 발매한 미니앨범 ‘포커스(FOCUS)’ 이후 4개월 만의 신곡이다. ‘RUDE!’는 통통 튀는 신스 사운드가 특징인 하우스 기반의 댄스곡으로, 가사에는 정해진 규칙에 얽매이지 않는 말괄량이들의 귀여운 반항이 담겨 있다는 설명이다.
하츠투하츠와 비슷한 시기에 데뷔한 스타쉽엔터테인먼트의 신인 걸그룹 키키가 최근 발표한 신곡 ‘404 (New Era)’로 음원 순위 1위 등 자체 ‘커리어 하이’를 기록하면서, 하츠투하츠의 이번 컴백에도 관심이 쏠리고 있다.
