장범준 버스킹 원년 멤버 박경구, 38세 나이로 별세

밴드 ‘얼지니티’ 리더 박경구가 38세의 나이로 세상을 떠났다. 고인은 싱어송라이터 장범준이 이끈 밴드 ‘버스커버스커’의 버스킹 시절을 함께 한 원년 멤버다.
7일 박경구의 인스타그램에 그의 사촌 동생이 부고 글을 올렸다. 사촌 동생은 “아직도 믿기지 않는 마음이지만 가족을 대신해 부고를 전한다”며 “형의 마지막 가는 길에 따뜻한 마음으로 함께 해주시면 감사하겠다”고 밝혔다. 사인은 공개되지 않았다.
부고에 따르면 고인의 장례는 남양주 장례식장에서 치러졌으며, 9일 발인이 엄수됐다.
박경구는 버스커버스커의 초창기 음악적 색깔을 만드는 데 힘을 보탠 것으로 알려졌다. 장범준의 솔로 1집에도 관여했다. 히트곡 ‘어려운 여자’를 비롯해 ‘사랑이란 말이 어울리는 사람’ ‘신풍역 2번 출구 블루스’ 등의 작사·작곡·편곡을 함께했다. 장범준의 솔로 2집에 실린 ‘홍대와 건대 사이’도 작사·작곡했다.
박경구는 장범준과 계속 친분을 유지해 왔다. 장범준은 9일 자신의 유튜브 채널에 ‘박경구 베스트 라이브 클립(Best Live Clip)’이라는 제목의 영상을 올려 친구를 추모했다.
팬들 사이에서는 장범준이 지난해 3월 ‘장범준 4집’(찌질의 역사)을 발매하며 “경구의 건강을 기원한다”는 글을 올린 점이 회자되고 있다.
