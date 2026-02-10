올림픽 피겨음악에 불똥 튄 영토분쟁

크게보기 아르메니아의 카리나 아코포바와 니키타 라흐마닌이 중국 베이징서 열린 ‘ISU 스케이트 투 밀라노’ 피겨스케이팅 올림픽 예선 페어 프리스케이팅 경기에서 은메달을 획득한 뒤 메달을 들고 있다. AP 뉴시스

구소련에서 독립한 후 영토 분쟁을 벌이고 있는 아르메니아와 아제르바이잔이 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽에서 피겨스케이팅 음악 선정을 두고 갈등을 벌였다. 아르메니아 피겨 페어팀이 선정한 음악 제목에 아제르바이잔으로부터 분리 독립을 추구하는 지역인 ‘아르차흐’ 명칭이 들어가서다. 결국 국제올림픽위원회(IOC) 중재로 음악 이름을 소개하지 않는 조건으로 피겨 연기를 펼칠 수 있게 됐다.