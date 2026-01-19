임성근, 옷 속 ‘이레즈미’ 포착…‘기만적 자백’에 등 돌린 민심

넷플릭스 예능 ‘흑백요리사2’ 출연으로 전성기를 맞은 임성근 셰프가 세 차례의 음주운전 전력과 거짓 해명, 이레즈미 문신 논란에 휩싸였다.
특히 그는 이번에 유튜브를 통해 자신의 음주운전 전과를 양심고백 한 것으로 알려졌지만, 실제로는 언론의 취재가 시작되자 비난을 최소화 하기 위해 선제 대응한 것이었다는 보도가 나왔다.
19일 일요신문에 따르면, 임 셰프는 지난 17일 취재진이 음주운전 전력에 관해 입장을 듣고자 연락을 취하자 “20일에 직접 만나 설명을 하겠다”고 약속을 한 후 다음날 곧바로 유튜브에 고백 영상을 올렸다. 그 뒤로는 취재진와 연락이 닿지 않았다고 한다.
매체는 “이는 과거 사회 물의를 일으킨 사람들이 언론의 취재가 시작되자 보도 직전에 선제적으로 고백함으로써 자신의 비난 수위를 낮추려 했던 행태와 유사하다”고 지적했다.
음주운전 과정에서의 거짓 해명 의혹도 제기됐다. 임 셰프는 당초 영상에서 술에 취해 시동만 켜고 자다가 적발됐다고 설명했다. 그러나 2020년 1월 판결문에서 적발 당시 혈중알코올농도 0.141%의 만취상태로 200m가량을 직접 주행한 것으로 나타났다.
임 셰프는 이러한 사실을 숨긴 채 위스키 브랜드 광고를 촬영해 수익을 올렸으나 논란 직후 영상을 삭제했다.
여기에 온라인 커뮤니티를 중심으로 옷 속에 숨겨졌던 문신 사진이 확산하며 여론은 더욱 악화됐다.
반팔 티셔츠 틈으로 팔뚝과 쇄골 등을 뒤덮은 ‘이레즈미(일본 조직폭력배 스타일 문신)’ 문신 정황이 포착된 것이다. 한 누리꾼이 문신에 대해 묻자 임 셰프는 “요즘 멋진 타투들 하시길래 따라 해봤다. 그게 문제가 되진 않죠^^”라고 답했다.
누리꾼들은 “음주운전은 살인 행위다”, “술병 앞에서 사과라니 뻔뻔하다”, “세 번이나 걸렸다면 사람 고쳐 쓰는 게 아니다”, “범죄자가 예능 나와 이미지 세탁한다” 등의 반응을 보이고 있다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
