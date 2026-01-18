이게 화낼 일인가? [책의 향기 온라인]

◇이게 화낼 일인가?·박기수 지음·예미
‘이게 화낼 일인가?’는 일상에서 반복되는 짜증과 분노를 개인의 성격 문제가 아닌 ‘중독’의 관점에서 바라본다. 분노가 반복적으로 강화되는 신경학적 메커니즘, 분노를 표출했을 때 얻는 일시적 해소감, 이로 인해 다시 더 큰 자극을 찾게 되는 악순환을 설명한다. 즉, 화를 단순한 감정이 아니라 반드시 관리해야 할 문제로 본다.
이런 측면에서 저자는 화가 ‘의지의 실패’가 아니라 ‘구조와 환경이 만들어낸 반응’일 때가 많다고 진단한다. 또 화를 생존의 도구로 사용했던 인류의 진화 과정부터 디지털 환경이 만들어낸 집단 분노까지 폭넓게 짚는다.
화를 줄이기 위한 해법 역시 단기적인 감정 조절이 아니라 수면, 운동, 호흡, 생활 리듬 같은 건강한 습관으로만 가능하다고 강조한다. 감정을 다스려야 삶의 구조 자체가 변화한다는 것이다.
