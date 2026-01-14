팬덤코퍼레이션, ROSÉ Encore Pop-up in Seoul ‘one year of rosie’ 주관

아티스트 IP 기반 팝업 기획·운영 수행
팬덤코퍼레이션이 아티스트 IP 기반 오프라인 팝업 프로젝트 〈ROSÉ Encore Pop-up in Seoul ‘one year of rosie’〉를 주관한다.
해당 팝업은 더블랙레이블이 주최하고 팬덤코퍼레이션이 주관하는 프로젝트로, 오는 17일부터 25일까지 서울 용산구 현대카드 VINYL & PLASTIC에서 진행된다. 월요일~토요일은 정오부터 오후 9시, 일요일은 정오부터 오후 6시까지 각각 운영된다.
팬덤코퍼레이션은 이번 프로젝트에서 △MD 운영과 현장 운영 △팝업 콘셉트 및 운영 전략 수립 △MD/프로모션 구조 설계 △고객 경험 설계 등을 수행한다.
팬덤코퍼레이션은 “이번 프로젝트는 아티스트 IP 기반 오프라인 팝업을 운영 구조로 구현하는 사례”라며 “더블랙레이블의 가이드라인과 브랜드 보호 원칙을 준수하며 안정적인 현장 운영을 수행하겠다”고 말했다.
한편 팬덤코퍼레이션은 K-POP 아티스트 IP 기반 MD 기획·디자인·제작·유통 및 오프라인 팝업 프로젝트 운영을 수행하는 기업이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
