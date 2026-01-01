KB국민카드,‘KB Youth Club 체크카드’ 출시

편의점·영화 등 청년 핵심 사용처 최대 50% 할인
KB국민카드가 만 18세부터 만 29세까지의 청년 고객을 대상으로 높은 할인 혜택을 제공하는 ‘KB Youth Club(유스 클럽) 체크카드’를 출시했다.
이 카드는 청년층이 자주 사용하는 OTT·앱스토어·패션·편의점·영화·데이트 등 6개 핵심 영역에서 20∼50%의 높은 할인율을 제공한다. 연회비 없이 월 최대 2만 원, 연간 최대 24만 원까지 실질적인 혜택을 누릴 수 있다.
고객이 선택한 혜택 유형에 따라 할인 서비스를 제공한다. 선택형 A팩은 OTT 50%(월 최대 5000원), 앱 스토어 30%(월 5000원), 여가 20%(월 2000원), 택시 20%(월 2000원), 편의점 20%(월 2000원), 영화 4000원 할인(월 1회) 혜택을 받을 수 있다.
선택형 B팩은 쇼핑 멤버십 50%(월 최대 5000원), 통신요금 5%(월 5000원), 패션라이프 20%(월 2000원), 배달 20%(월 2000원), 편의점 20%(월 2000원), 데이트(레스토랑, 놀이공원 업종 월 1회) 4000원 할인 등을 제공한다.
또 KB국민은행과 함께 진행되는 ‘KB Youth Club체크카드 X 밀리터리 클럽 프로모션’을 통해 카드 기본 혜택 외에 월 최대 3만 원의 추가 할인 혜택을 받을 수 있다. 해당 프로모션은 KB국민은행 스타뱅킹 앱에서 밀리터리 클럽에 가입하고 KB Youth Club 체크카드 전월 실적 20만 원 이상 시 적용된다.
이설 기자 snow@donga.com
