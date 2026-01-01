삼성증권 ‘30억 이상 고액자산가’ 6000명 돌파

삼성증권의 금융자산 30억 원 이상 고객 수가 6000명이 넘었다. 이는 업계에서 처음이다.
삼성증권은 예탁자산 30억 원 이상인 고객 수가 6일 기준 6223명으로 집계돼 2024년 말에 비해 58.2% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 삼성증권 고액자산가의 자산 규모도 크게 늘었다. 삼성증권은 “개인 고객 자산이 2024년 말에 비해 70% 가까이 증가해 약 135조 원으로 나타났다”고 밝혔다.
30, 40대 고액자산가의 비중이 크게 늘어난 것도 눈에 띈다. 금융자산을 30억 원 이상 보유한 30대의 수는 2024년 말보다 77% 증가했다. 40대는 79.8% 늘어 전체 연령대에서 증가폭이 가장 컸다.
고액자산가들의 투자 동향을 분석한 결과 국내 주식 투자 비중이 늘고 반도체와 로봇에 많이 투자하는 것으로 나타났다. 삼성증권이 30억 원 이상 고액자산가의 포트폴리오(지분성 제외)를 분석한 결과 국내주식이 차지하는 비중은 2024년 말 32%에서 6일 기준으로 44%로 증가했다.
지난해 고액자산가의 국내 주식 순매수 상위 종목(상장지수펀드(ETF) 제외)은 삼성전자, 삼성전자우, 현대모비스 순이었다. 삼성증권은 반도체 업황이 강력하게 회복되고 로봇 산업이 확장될 것이라는 기대감이 반영된 것으로 분석했다.
한편 삼성증권은 자산 30억 원 이상 고객을 대상으로 ‘2026년 주식 시황 전망 및 투자 계획’에 대한 설문조사를 진행해 2026년 투자의 핵심 키워드로 ‘K.O.R.E.A.’를 뽑았다. 이는 △한국 주식(K-stock) 선호 △한국 및 코스닥 시장의 성과 상회(Outperform) △주식 자산으로의 리밸런싱(Rebalancing) △상장지수펀드(ETF) 활용 △AI 주도 시장의 앞 글자를 각각 딴 것이다.
삼성증권은 “예탁자산 30억 원 이상 고객이 5000명을 넘어선 지 약 3개월 만에 6000명을 돌파했다. 변화하는 시장 환경에서 고객에게 맞춤형 투자 방법을 계속 제공해 나가겠다”고 밝혔다.
