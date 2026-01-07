카카오엔터테인먼트, 정지훈 작가 신작 ‘유제’ 연재시작

이탈리아 만화제 수상작가, 철학적 주제 새 작품 공개
카카오엔터테인먼트는 7일 정지훈 작가의 새 웹툰 ‘유제’를 지난달 30일부터 카카오페이지와 카카오웹툰에서 독점 연재하기 시작했다고 밝혔다. 작가는 전작 더 복서 완결 후 3년 만에 돌아온 해당 작품으로 주목받고 있다.
인간 삶과 죽음 고찰, 긴장감 넘치는 전개로 담아
더 복서 이후 첫 연재, 카카오 플랫폼 독점 서비스
정지훈 작가는 지난해 11월 이탈리아 루카 코믹스 앤드 게임즈(유럽 최대 만화·게임 행사)에서 웹툰 수평선 단행본으로 옐로키드 올해의 책 상을 받았다. 이 행사는 매년 연말 열리는 세계적 권위의 페스티벌이다. 다양한 장르를 오가며 팬층을 넓혀온 작가의 신작 공개에 관심이 쏠린다.
유제는 어머니 몸에서 떨어져 나와 필연적으로 죽음을 맞이하는 인간의 본질을 탐구한다. 제목은 있을 유(有)와 배꼽 제(臍)(탯줄로 연결된 출생 부위)를 결합한 표현으로, 세상과 단절하려는 소녀와 삶을 긍정하는 또 다른 소녀의 갈등을 그린다. 숨 막히는 긴장감과 생동감 있는 장면 묘사가 돋보이는 구성이다.
작가는 ‘너에게 하고 싶은 말’, ‘모기전쟁’ 등에서 장르를 넘나들며 독특한 전개와 대사, 액션으로 호평받아왔다. 이번 작품도 예측 불가한 스토리와 세밀한 표현이 핵심이다. 19세 이용가로 분류된 만큼 성인 독자를 겨냥한 내용이다.
정지훈 작가는 “존재와 삶의 가치를 오랫동안 깊이 생각하며 완성한 이야기다. 국내 독자들과 새롭게 만나 반갑다. 이 작품이 함께 답을 찾아가는 과정이 되길 원한다”고 밝혔다.
카카오엔터테인먼트는 웹툰·웹소설 시장을 주도하며 우수 지식재산(IP)을 지속 발굴할 계획이다. ‘유제’는 매주 화요일 카카오페이지와 카카오웹툰에서 확인할 수 있다.
