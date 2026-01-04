韓 수학자, 60년 수학 난제 ‘소파 움직이기’ 풀었다

60여 년간 세계 수학계의 난제로 손꼽히던 문제를 해결한 한국 수학자의 연구 결과가 지난해 10대 수학 혁신 사례 중 하나로 선정됐다.
4일 수학계에 따르면 미국 과학 전문지 ‘사이언티픽 아메리칸’은 최근 2025년 10대 수학 혁신 중 하나로 백진언 고등과학원 허준이수학난제연구소 박사(31)의 소파 움직이기 문제 연구를 선정했다.
소파 움직이기 문제는 직각 모양의 복도를 통과할 수 있는 가장 큰 소파는 어떤 형태인지를 찾는 문제다. 1966년 캐나다 수학자 레오 모저가 제시한 문제로 이해하기는 쉽지만 60여 년간 해답이 나오지 않은 특이한 문제로 꼽힌다. 1992년 조지프 거버 미국 럿거스대 교수가 소파가 벽에 닿는 순서를 고려해 18개 곡선으로 이뤄진 ‘거버의 소파’를 제시해 문제가 해결되는 듯했지만, 이 답이 최적의 풀이가 맞는지를 증명하지 못했다.
백 박사는 7년의 연구 끝에 거버의 소파가 최적의 답이라는 것을 수학적으로 증명했다. 백 박사는 2024년 말 논문 사전공개사이트 ‘아카이브’에 해당 연구 결과를 게재하고, 현재 국제학술지 ‘수학 연보’에 투고한 상태다.
백 박사는 지난해 8월 39세 이하의 수학자를 최대 10년간 지원하는 ‘허준이펠로’로 선정됐다. 필즈상을 수상한 허준이 미국 프린스턴대 교수를 기려 제정된 허준이펠로가 된 연구자는 5년간 매년 1억 원의 지원을 받아 원하는 연구를 할 수 있다.
고등과학원에 따르면 백 박사는 어린 시절 어려운 가정 형편 속에서 자라났지만 수학의 꿈을 놓지 않았다. 그는 고등과학원 인터뷰에서 “한국과학영재학교를 준비하는 과정에서 중학교 선생님들이 사비를 모아 영어학원을 보내주셨다”며 “언젠가 (사회에) 돌려줘야겠다는 생각을 가지고 있다”고 말했다.
댓글 0