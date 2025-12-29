마음수련명상센터, ‘라이프 리뷰’ 명상클래스 개설

마음수련명상센터가 인생을 돌아보고 앞으로의 삶을 설계하는 명상 프로그램 ‘라이프 리뷰(Life Review)’ 원데이 명상클래스를 개설했다.
‘라이프 리뷰’ 명상클래스는 단순한 휴식이나 힐링 중심의 명상을 넘어, 참가자들이 자신의 삶을 객관적으로 돌아보고 후회 없는 삶의 방향을 모색하도록 돕는 성찰형 프로그램이다. 앞만 보며 달려온 일상을 잠시 멈추고, 스스로의 인생을 점검하는 시간을 제공한다는 점에서 새해를 앞둔 시점과 맞물려 호응을 얻고 있다.
마음수련 관계자는 “자신의 삶에 대해 진지하게 생각하고 고민하는 분들이 예상보다 많다”며 “한 해를 마무리하며 인생의 방향성을 찾고자 하는 젊은 세대는 물론, 인생의 후반기를 앞둔 중년층의 관심도 높다”고 설명했다.
이 클래스는 ‘오늘이 내 인생의 마지막 날이라면, 나는 어떤 삶을 살았다고 말하게 될까’라는 질문을 중심으로 진행된다. 관계자는 “이 질문 앞에서는 누구나 진지해질 수밖에 없다”며 “이 물음을 지금의 나에게 던져보는 것만으로도 이후의 삶은 분명 달라질 수 있다. 삶의 진정한 의미를 찾고자 하는 이들에게 꼭 필요한 과정”이라고 강조했다.
‘라이프 리뷰’ 원데이 클래스는 마음수련이 오랜 기간 운영해 온 대중적인 마음빼기 명상의 노하우를 기반으로 구성됐다. 명상 경험이 없는 초보자도 부담 없이 참여할 수 있도록 체계적으로 설계된 것이 특징이다.
클래스는 서울과 경기 지역을 비롯해 전국 각지의 마음수련 명상센터에서 운영된다. 참가비는 5만 원이며, 클래스 오픈 기념 할인 적용 시 3만 원에 참여할 수 있다.
원데이 클래스 이후에는 명상을 일상에서 꾸준히 실천할 수 있도록 마련된 후속 프로그램도 운영된다. ‘내 삶을 바꾸는 90일’ 프로그램으로, ‘30DAY 자아성찰 프로그램’과 ‘90DAY 습관 변화 프로그램’이 있으며, 원데이 클래스 참가자에게는 할인 혜택이 제공된다.
마음수련 관계자는 “원데이 명상클래스를 통해 명상을 처음 경험한 뒤, 자아성찰과 습관 변화 프로그램으로 이어지면 지속적인 명상을 통해 마음 비우기와 생활 습관의 변화를 자연스럽게 경험할 수 있다”고 설명했다. 이어 “매일의 나를 돌아보는 명상 루틴을 만드는 것이야말로 스스로 내면을 관찰하고 정리하며 인생의 흐름을 바꾸고 원하는 삶의 출발점을 만드는 가장 빠른 길”이라고 덧붙였다.
‘오늘이 내 삶의 마지막 날이라면’이라는 주제로 약 90분간 진행되는 이 클래스는 밀도 있고 체계적인 구성으로 참가자들의 높은 만족도를 얻고 있다. 참가자들은 ‘영화처럼 다시 보는 나의 인생’을 주제로 명상을 진행하며, 새로운 시작을 위한 가이드맵을 작성하는 마인드 코칭도 함께 경험한다.
여의도에서 원데이 클래스에 참여한 직장인 임한경 씨(31)는 “그동안 나 자신을 잊고 살았다는 걸 깨달았다”며 “처음으로 오롯이 나에게만 집중하는 몰입의 시간을 가지면서, 왜 그런 마음으로 살아왔는지 이해하게 됐고 마음이 편안해졌다”고 전했다.
임 씨는 특히 명상 전문가의 안내로 진행되는 체계적인 구성 덕분에 90분이 짧게 느껴질 정도로 시간 가는 줄 몰랐다고 말했다. 초보자도 쉽게 자신의 내면을 돌아볼 수 있도록 구성된 ‘다시 보는 나의 인생 가이드북’에 대해서도 세심한 배려가 느껴졌다고 평가했다.
그는 “문제에 부딪힐 때마다 즐거운 것에만 시선을 돌리며 살아왔다”며 “나를 마주하고, 마음을 돌아보며 스스로를 이해하게 되는 경험은 감동적이면서도 놀라웠다”고 덧붙였다.
