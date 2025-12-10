웰리힐리파크 스노우파크 개장…30주년 기념 특별 이벤트도 진행

개장 당일 스키장 운영을 시작했고 지난 6일 눈썰매장도 선보였다. 첫날 리프트 2·3·4시간권을 각 1만 원, 6·8시간권을 각 2만 원에 이용하고 장비렌탈에 1만 원 특가가 적용되는 할인 행사도 진행했다. 웰리힐리파크의 대표 개장 이벤트인 ‘오픈런’도 선보였다. 선착순 100명에게 추첨권을 배부했고 참가자들은 패트롤과 함께 시즌의 첫 슬로프를 내려오는 첫 라이딩을 체험했다. 행사 참여 고객 전원을 대상으로 한 경품 추천도 진행했다.
30주년을 기념하는 장기 고객 대상 특별 이벤트도 펼쳐졌다. 1995년 12월 8일생이거나 10개년 이상 웰리힐리 스노우파크 실물 시즌권을 보유한 방문객 중 선착순 10명에게 시즌권을 무료 제공했다. 체험단 모집, 한정 굿즈 제공 등 총 11개 이상의 온오프라인 이벤트를 시즌 전반에 걸쳐 진행할 계획이다.
웰리힐리파크는 ‘X5 스키 시즌 패스’ 고객을 위한 혜택도 확대한다. X5 시즌 패스 구매 고객은 시즌 내 다양한 전용 서비스와 제휴 할인 혜택을 받을 수 있다. 30주년을 기념해 일부 혜택도 강화될 예정이다.
다양한 할인 프로모션도 진행했다. 12월 매주 금요일 현장 매표 고객에게 1995년 요금 수준을 적용해 약 74% 할인하는 특별 프로모션 ‘응답하라, 그때 그 가격’을 선보인다. 광장 대형 LED 전광판을 통해 리프트와 눈썰매 등 현장 한정 특가 상품을 판매하는 30주년 기념 특가 프로모션도 운영한다. 객실 이용권·리프트권 등으로 구성된 랜덤박스, 얼리 체크인·레이트 체크아웃을 포함한 객실 프로모션 등 고객 혜택을 강화한 할인 이벤트도 시즌 동안 운영된다.
민영민 웰리힐리파크 대표이사는 “올해 웰리힐리파크가 스노우파크 개장 30주년을 맞이했으며 고객 여러분의 성원에 보답할 수 있는 최고의 시즌을 만들기 위해 심혈을 기울였다”고 말했다. 이어 “앞으로도 안전한 슬로프 운영과 고객 중심의 서비스를 기반으로 대한민국을 대표하는 사계절 레저 리조트로 한 단계 더 도약하겠다”고 말했다.
