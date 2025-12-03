‘인중 축소술’ 이지혜, 딸 고사리손 편지에 ‘울컥’

최근 인중 축소술을 받았다고 고백한 가수 겸 방송인 이지혜가 첫째 딸의 위로에 크게 감동했다고 밝혔다.
2일 이지혜는 자신의 SNS 계정에 “퇴근 후 집에 왔는데..”라는 글과 함께 딸에게 받은 편지와 선물 사진을 게재했다.
사진에는 올해 7세인 딸이 직접 접은 색종이 편지와 평소 아끼던 젤리, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 포토카드 등이 담겨 있다.
올해 7세인 딸은 편지에 “엄마가 요즘에 힘들어 보여서 이거(선물) 줬어. 그리고 이건 내가 접은 거야. 엄마 화이팅! 사랑해”라고 적었다.
이지혜는 “어떻게 이런 딸을 낳았지”라며 벅찬 감동을 드러냈다.
이지혜는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 인중 축소 수술을 받은 사실을 고백했다.
그는 “인중 길이가 4cm 정도라 콤플렉스였다. 나이가 들면서 더 길어지는 것 같았다”며 “이전 실리프팅 (콘텐츠) 중 ‘인중 축소술 하라’는 댓글이 계속 눈에 들어오더라”고 수술 배경을 털어놨다.
그러나 수술 이후 SNS 등을 통해 입이 자연스럽게 다물어지지 않는 모습이 포착됐고, 이에 대한 누리꾼들의 지적과 우려가 이어졌다. 이지혜는 “(회복에) 시간이 필요하다. 기다려 달라”고 직접 댓글을 남겼다.
혼성그룹 샵(S#ARP) 출신인 이지혜는 2017년 세무사 문재완 씨와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 현재 그는 방송 활동과 더불어 유튜브 채널을 통해 가족과의 유쾌한 일상을 공유하고 있다.
