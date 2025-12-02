알파드라이브원, 워너원·제베원 ‘상암팝 적자 계보’ 잇나…내년 1월 데뷔

신인 보이그룹 ‘알파드라이브원’(ALPHA DRIVE ONE·ALD1·알디원)이 데뷔일을 확정했다.
2일 소속사 웨이크원에 따르면, 알파드라이브원은 오는 2026년 1월12일 데뷔 앨범 ‘유포리아(EUPHORIA)’를 발매한다.
앞서 알파드라이브원은 지난달 28일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열린 ‘2025 마마 어워즈(2025 MAMA AWARDS)’에서 선공개 싱글 ‘포뮬러(FORMULA)’로 신고식을 마쳤다.
‘포뮬러’는 이번 데뷔 앨범에 수록된다. 폭발적인 신스 사운드와 포효하듯 몰아치는 베이스라인이 인상적인 일렉트로닉 댄스 팝 트랙이다.
웨이크원은 “‘공식’과 ‘규칙’이라는 사전적 의미를 가지고 있으며, 각자의 방식으로 꿈을 향해 걸어온 여덟 멤버가 비로소 하나의 팀이 돼 알파드라이브원만의 고유한 공식을 만들어가는 순간을 담은 곡”이라고 소개했다.
알파드라이브원은 지난해 9월 종영한 엠넷 ‘보이즈 2 플래닛’을 통해 탄생했다. 그룹명은 ‘알파(ALPHA)’(최고를 향한 목표), ‘드라이브(DRIVE)’(열정과 추진력), ‘원(ONE)’(하나의 팀)을 뜻한다. ‘보이즈 플래닛2’에서 1위를 차지한 이상원을 비롯 조우안신, 허씬롱, 김건우, 장지아하오, 이리오, 정상현, 김준서 등 여덟 명이 멤버다. 한국인 4명, 한국계 호주인 1명, 중국인 3명으로 구성됐다. 팬덤명은 ‘앨리즈(ALLYZ)’로 확정됐다.
알파드라이브원이 엠넷의 오디션 프로그램을 통해 결성돼 신드롬을 일으킨 프로젝트 ‘원’ 시리즈의 원조 보이그룹 ‘워너원’이 기틀을 닦아놓은 ‘상암팝(pop) 적자(嫡子)’ 계보를 이을 지 관심이다.
상암팝은 상암동에 본사를 둔 CJ ENM이 제작하는 K팝그룹, 특히 보이그룹이 선보이는 음악을 가리킨다. 청량하고 비장하면서도 화려한 군무에 어울리는 복잡다단한 구성을 지닌 노래와 그에 어울리는 안무, 외모 등을 총칭하는 것이다. 한 때 이런 상암팝의 기세가 꺾인 게 아니냐는 분석이 나왔는데 ‘제로베이스원’(제베원)이 계승하며 명맥을 잇고 있는 중이다. 프로젝트 그룹인 제로베이스원의 예정된 활동 기간은 2년6개월로 내년 1월 끝날 예정이었는데, 2개월 연장했다.
