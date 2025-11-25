경계와 한계를 허무는 사랑… “10년 롱런 이유 알 것 같아”

뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’ 방민아-정휘
방민아, 연기 스펙트럼 넓혀 새로운 도전… “아픔까지 받아들이는 순수한 사랑 공감”
정휘, ‘여신님이 보고계셔’ 등 무대 경력… “디테일 집중… 연습마다 울 정도로 몰입”
“미국 토니상 수상과 10주년이 주는 무게가 무척 무겁지만, 너무나도 매력적인 작품에 참여하게 돼 행복해요.”(배우 방민아)
미 공연계 최고 권위를 자랑하는 토니상에서 작품상 등 6개 부문을 석권했던 ‘어쩌면 해피엔딩’이 올해 10주년을 맞아 다시 한국 관객을 찾았다. ‘소극장 뮤지컬의 신화’로 꼽히는 이 작품은 지난달 30일 서울 종로구 두산아트센터 연강홀에서 개막했다.
이번 시즌은 10주년 무대를 기념해 전미도, 최수진, 김재범 등 역대 출연진이 총출동했다. 여기에 걸그룹 ‘걸스데이’ 출신 방민아(클레어 역)와 배우 정휘(올리버 역)가 ‘막내 라인’으로 새롭게 합류했다. 21일 극장에서 만난 두 사람은 “2015년 트라이아웃 공연부터 다섯 시즌 동안 꾸준히 사랑받은 건 이유가 있다”고 입을 모았다.
‘어쩌면 해피엔딩’은 가까운 미래 서울의 한 아파트에서 고장 난 헬퍼봇 올리버와 클레어가 사랑에 눈뜨는 과정을 그린다. 옛 주인 제임스를 기다리는 단조로운 일상을 보내던 올리버 앞에 “충전기를 빌려달라”는 클레어가 나타난다. 사소한 인연에서 시작해 서로의 빈틈을 채워주며 감정이란 세계에 다가가는 로봇들의 여정은 인간의 사랑보다 더 솔직한 울림을 준다.
“기계가 사랑을 한다는 게 처음엔 의아하게 느껴졌어요. 하지만 극을 보고 난 뒤엔 저런 순수함에서 나오는 사랑이 내가 돌아가야 하는 그런 사랑이 아닐까 되짚어보게 됐죠.”(방민아)
“10년 전 이 작품이 만들어졌을 때 (로봇과의 교감이) 상상에 불과했다면, 이젠 머지않은 미래에 현실이 될 수도 있지 않을까요. 그런 지점들이 시간이 흐를수록 ‘어쩌면 해피엔딩’을 더 좋은 작품으로 만들어주는 것 같아요.”(정휘)
처음엔 두 배우 모두 ‘사람 같지만 사람은 아닌 존재’를 연기하며 많은 고민을 했다고 한다. 방민아는 “최대한 과하게 로봇을 연기한 뒤 줄여나가는 식으로 맞춰나갔다”면서 “처음엔 로봇 연기가 어색해서 겨드랑이와 팔이 안 붙기도 했다”며 웃었다. 정휘도 “올리버는 클레어보다 ‘하위 버전’ 로봇이라 더 뚝딱이면서 움직여야 했다”며 “디테일을 찾기 위해 박천휴·윌 애런슨 작가와 많은 얘기를 나눴다”고 말했다.
방민아는 2010년 걸스데이로 데뷔한 뒤 드라마 ‘미녀 공심이’와 영화 ‘최선의 삶’, 뮤지컬 ‘그날들’ 등을 거치며 연기 스펙트럼을 넓혀왔다. 그는 “내가 만족하지 못하는 작품은 괜히 했다는 생각이 들 것 같아 매번 새롭게 도전해왔다”고 했다.
2013년 뮤지컬 ‘사운드 오브 뮤직’으로 데뷔한 정휘는 ‘여신님이 보고 계셔’, ‘베어 더 뮤지컬’, ‘니진스키’ 등을 거치며 안정된 보컬과 탄탄한 연기로 경력을 쌓아온 배우. 그는 “‘어쩌면 해피엔딩’은 드라마와 음악이 사람을 울리는 힘이 있는 작품”이라며 “연습 때마다 울 정도로 몰입하고 있다”고 전했다.
‘어쩌면 해피엔딩’의 또 다른 매력은 사랑이란 감정에 점차 스며드는 과정을 세심하게 보여주는 노래들이다. 방민아의 ‘최애 넘버’는 ‘그럼에도 불구하고’라고. 그는 “사랑에 빠진 클레어가 처음으로 상실의 아픔을 알게 되는 곡”이라며 “아픔까지 우리를 위해 ‘받아들이겠다’고 다짐을 하는 과정이 와닿았다”고 말했다. 정휘는 올리버가 제임스와 재회하는 순간을 꿈꾸며 부르는 ‘고맙다, 올리버’를 꼽았다. “진심을 전하는 말 한마디가 감동적임을 알려주는 노래”라고 했다.
“한국의 작은 극장에서 출발한 작품이 10년을 버텨 세계에서 인정받았잖아요. 이 초심을 계속 이어가고 싶습니다.”(정휘)
“왜 이 작품이 사랑받아왔는지 준비하면서 잘 알게 됐어요. 제게도 정말 소중한 작품이란 얘길 하고 싶어요.”(방민아) 내년 1월 25일까지.
댓글 0