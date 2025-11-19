전국 사찰 10곳중 6곳 “산불 피해 위험 높아”

국가유산을 보유하고 있는 전국 사찰 가운데 약 65%가 산불에 피해를 입을 위험이 높은 것으로 확인됐다.
김동현 전주대 소방안전공학과 교수는 18일 대전에서 열린 ‘기후위기와 문화유산’ 국제 심포지엄에서 이 같은 조사 결과를 발표했다. 과거 산불 발생 위치와 횟수, 산불 규모 등을 바탕으로 산불 위험 지수를 산출해 주요 사찰 98곳의 위험도를 분석했다. 그 결과 64곳(약 65.3%)의 위험도가 ‘매우 높음’ 또는 ‘높음’으로 나타났다. ‘낮음’은 5곳에 불과했다.
김 교수에 따르면 위험 지수가 가장 높은 사찰은 전남 여수 흥국사였다. 고려 명종 대인 1195년 보조국사 지눌이 세웠다고 전해지는 이 절엔 보물 ‘소조사천왕상’과 ‘대웅전 관음보살 벽화’ 등이 보관돼 있다. 경북 칠곡 송림사와 경북 영천 은해사, 충남 논산 쌍계사 등도 ‘매우 높음’ 수준으로 분석됐다. 김 교수는 “최대 2km, 폭 90ｍ 구간에 물을 뿌릴 수 있는 ‘광역 소화 시설’을 마련하는 등 대응책이 필요하다”고 밝혔다.
