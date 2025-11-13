스타럭스 자사 스킨케어 브랜드 ‘아이뽀’

스타럭스(대표 안종훈)가 전개하는 홈 스파 스킨케어 브랜드 ‘아이뽀(AIPPO)’가 차가운 계절 속에서도 건강한 윤기와 탄력을 지켜주는 ‘엑스퍼트 콜라겐 앰플 마스크’를 겨울철 연말 선물 아이템으로 제안했다.
아이뽀는 10여 년간 스파 브랜드를 운영하며 쌓아온 비결을 바탕으로, 집에서도 스파처럼 즐길 수 있는 홈 스파 스킨케어 제품을 선보이고 있다. 이들 제품은 국내는 물론 해외에서도 주목받고 있다고 한다.
‘엑스퍼트 콜라겐 앰플 마스크’는 자기 전 얼굴에 바르고 잠들면 된다. 앰플형 마스크여서 물로 씻어내거나 시트팩처럼 붙이고 떼어낼 필요가 없다. 아이뽀는 “자고 일어나면 다음날 달라진 피부를 확인할 수 있다. 사용법이 간편하고 효과가 빠르게 나타나 바쁜 일상에서 손쉽게 피부 관리를 할 수 있다”고 밝혔다.
건조하고 일교차가 큰 가을과 겨울에는 피부 자체의 힘을 살릴 수 있도록 좀 더 신경 써서 관리할 필요가 있다. ‘엑스퍼트 콜라겐 앰플 마스크’는 프리미엄 콜라겐 7종과 AHA·BHA·PHA를 고농도로 함유해 묵은 각질을 부드럽게 제거한다. 이를 통해 매끄럽고 윤기나는 피부로 관리할 수 있다. 고급스러운 라벤더 컬러의 앰플과 패키지는 선물하는 이의 마음까지 담은 듯한 감성을 전하며, 연말 선물 아이템으로 제격이다. 아이뽀는 “인체 적용 시험을 한 결과 피부의 윤기와 탄력이 높아지고 각질 상태는 개선된 것으로 나타났다”고 밝혔다.
‘엑스퍼트 모공 앰플 마스크’는 모공과 피지를 집중적으로 관리하는 제품이다. 환절기에는 건조한 공기 때문에 모공이 도드라져 보이고, 피지 분비도 늘어나 고민하는 이들이 많다. ‘엑스퍼트 모공 앰플 마스크’ 역시 자기 전 얼굴에 바르고 잠들면 된다.
‘엑스퍼트 모공 앰플 마스크’에는 레티놀과 AHA+BHA+PHA가 고농도로 들어 있다. 쫀쫀한 오렌지빛 제형으로 끈적임 없이 흡수돼 피부결을 매끈하게 만들어준다. 아이뽀는 “인체 적용 시험 결과 모공 면적이 줄어들고 피지 분비량이 감소하는 것으로 나타났다. 피부 각질 상태도 좋아지는 것으로 확인됐다. 피부 저자극 테스트를 완료해 민감성 피부에도 부담 없이 사용할 수 있다”고 설명했다.
이들 제품은 전문가를 찾아가지 않아도 집에서 간편하게 피부에 대한 고민을 해결할 수 있어 소비자들의 호응이 높다고 한다.
아이뽀 관계자는 “한 해를 마무리하며 자신을 위한 선물로, 또는 소중한 이에게 마음을 전하는 연말 시즌에 아이뽀의 홈 스파 케어가 따뜻한 쉼과 피부의 변화를 선사하길 바란다”며 “앞으로도 효능과 감성을 모두 담은 프리미엄 스킨케어 브랜드로서 고객에게 꾸준히 사랑받는 제품을 선보이겠다”고 전했다.
댓글 0