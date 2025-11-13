에잇세컨즈, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 2차 협업 상품 공개

‘헌트릭스’-‘사자 보이즈’ 활용 상품 선봬 / 19일까지 성수동에서 팝업 스토어 운영
삼성물산 패션부문 캐주얼 브랜드 에잇세컨즈가 인기 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)와 협업 상품을 추가로 공개했다. 이달 19일까지 서울 성수동에서 팝업 스토어도 운영한다.
에잇세컨즈에 따르면 이번 2차 상품은 ‘헌트릭스’와 ‘사자 보이즈’의 패션 스타일을 반영한 의류로 구성된다. 롱 코트, 쇼트 패딩, 가죽과 데님 스커트, 아가일 니트, 체크 셔츠 등 다채로운 아이템으로 꾸렸다.
다양한 액세서리 제품도 준비했다. 헌트릭스 로고 코튼 숄더백, 사자 보이즈 볼캡 키링을 비롯해 한국적 모티브를 담은 노리개 키링, 복조리 가방, 자개 디자인의 양말 박스도 출시됐다.
케데헌은 대한민국을 배경으로 케이팝 걸그룹이 악령을 물리치고 노래로 세상을 보호한다는 이야기를 다룬 넷플릭스 애니메이션 영화다. 역대 넷플릭스에서 가장 많이 본 영화 1위에 올랐을 정도로 세계적으로 큰 인기를 끌고 있다.
에잇세컨즈는 K-패션 선도 브랜드 이미지를 공고히 하고자 이번 협업을 진행했다. 앞서 출시한 1차 상품 대부분 의류 상품은 품절됐다. 헌트릭스 캐릭터 그래픽을 귀엽게 표현한 크롭 티셔츠, 사자 보이즈의 ‘소다팝’ 무대 속 청량한 에너지를 담은 반소매 티셔츠 등이 뜨거운 관심을 받았다.
협업을 기념해 이달 19일까지 서울 성수동 스테이지35에서는 팝업스토어가 열린다. 팝업스토어는 헌트릭스와 사자 보이즈의 콘서트장과 서울 야경 등 작품 속 주요 공간을 생생하게 구현했다. 고객들의 몰입감을 높이는 체험 이벤트도 진행한다. ‘더피’ 포토존 AR 체험, 헌트릭스와 사자 보이즈 틀린 그림 찾기 게임에 참여할 수 있다.
삼성물산 패션부문 에잇세컨즈 관계자는 “두 번째로 공개하는 협업 상품은 케이팝 데몬 헌터스 속 주인공의 패션 스타일을 감각적으로 재현하는 것에 집중했다”며 “작품의 세계관을 현실로 구현한 팝업 스토어도 마련해 팬들에게 몰입감 있는 경험을 제공할 것”이라고 말했다.
이설 기자 snow@donga.com
