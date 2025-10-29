‘케데헌’ 8곡, 16주 연속 ‘핫100’ 동시진입…엔믹스 ‘빌보드200’ 세번째 진입

글로벌 신드롬 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST가 미국 팝 슈퍼스타 테일러 스위프트의 미국 빌보드 차트 장악에도 선방하며 호성적을 이어가는 중이다.
28일(이하 현지시간) 빌보드에 따르면, ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST인 작품 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’의 ‘골든’은 11월1일 자 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’에서 2위를 차지했다. 지난 주 3위에서 1계단 상승했다.
이재(EJAE), 오드리 누나, 레이 아미 등 한국계 미국 뮤지션들이 부른 ‘골든’은 앞서 7주 연속 1위이자, 비연속으로 통산 8주째 ‘핫100’ 정상을 차지했다.
스위프트의 공습에도 ‘골든’을 비롯 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST에 실린 여덟 곡은 약간의 순위 상승과 하락을 이어가며 이번 주 ‘핫100’에서도 동시 차트인했다.
이에 따라 16주 연속 해당 OST에 실린 여덟 곡이 동시 진입하는 기염을 토했다.
‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 헌트릭스 라이벌 그룹인 ‘사자보이스’의 ‘소다팝(Soda Pop)’과 ‘유어 아이돌’은 각각 17위와 23위를 차지했다. 헌트릭스 ‘하우 잇츠 던(How It’s Done)‘은 28위에 걸렸다. 헌트릭스 ’왓 잇 사운즈 라이크(What It Sounds Like)‘가 31위, 헌트릭스 ’테이크 다운(Takedown)‘이 34위, 헌트릭스 루미와 사자보이스 진우의 ’프리(Free)‘가 35위를 기록했다. 여기에 K팝 간판 걸그룹 ’트와이스‘ 정연·지효·채영이 가창한 버전의 ’테이크다운‘은 74위를 차지했다.
이들 곡들이 실린 ’케이팝 데몬 헌터스‘ OST는 앞서 예고됐던 것처럼 이번 주 빌보드 메인 앨범차트 ’빌보드 200‘에서 지난 주와 같은 2위를 차지했다. 통산 12주째 2위다.
이와 별개로 ’골든‘은 빌보드 글로벌 두 차트인 ’글로벌 200‘과 ’글로벌(미국 제외)‘에선 1위를 탈환했다.
트와이스의 미니 14집 ’스트래티지(STRATEGY)‘ 타이틀곡이자 ’케데헌‘에 삽입된 ’스트래티지‘는 69위를 차지하며 14주 연속 진입했다.
트와이스의 정규 4집 ’디스 이즈 포(THIS IS FOR)‘는 이번 주 ’빌보드 200‘에서 166위를 차지하며 해당 차트에 15주 연속 머물렀다 하이브(HYBE)와 게펜 레코드의 글로벌 걸그룹 ’캣츠아이(KATSEYE)‘의 ’가브리엘라‘는 이번 주 ’핫100‘에서 1계단 역주행해 40위를 차지하며 총 14주간 들어왔다. 이 팀의 또 다른 대표곡 ’날리(Gnarly)‘도 1계단 상승해 97위를 차지하며 통산 11주째 해당 차트에 머물렀다.
이 곡들이 실린 캣츠아이의 두 번째 EP ’뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)‘는 이번 주 ’빌보드 200‘에서 34위를 차지했다. 17주 연속 진입이다.
명실상부 K-팝 대표 보이그룹 ’스트레이 키즈‘(Stray Kids·스키즈)의 정규 4집 ’카르마‘는 이번 주 ’빌보드 200‘에서 82위를 차지했다. 해당 차트 9주 연속 진입이다.
대세 K-팝 걸그룹이 된 ’엔믹스(NMIXX)‘의 정규 1집 ’블루 밸런타인(BlueValentine)‘은 177위로 ’빌보드 200‘에 데뷔했다. 해당 차트에 세 번째 진입이다.
앞서 미니 2집 ’에프이쓰리오포: 브레이크(Fe3O4: BREAK)‘가 171위, 미니 1집 ’엑스페르고(expergo)‘가 122위를 차지했었다. 타이틀곡 ’블루 밸런타인‘은 ’글로벌 200‘ 78위, 글로벌(미국 제외) 43위를 기록했다. 두 차트에서 모두 엔믹스 자체 최고 순위다.
스위프트의 정규 12집 ’더 라이프 오브 어 쇼걸(The Life of a Showgirl)‘은 이번 주에도 빌보드 앨범차트와 싱글차트 모두 장악했다. 이 음반은 앨범차트에서 3주 연속 정상에 올랐고, 이 앨범 오프닝 트랙 ’더 페이트 오브 오필리아(The Fate of Ophelia)‘도 지난 주에 이어 3주 연속 1위를 지켰다.
댓글 0