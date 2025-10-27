김건희, 조선왕실 유산 수장고도 갔다… 출입 기록 안 남겨

김건희 여사가 윤석열 전 대통령 재임 시절 방문 기록도 남기지 않고 조선 왕실 유산이 보관된 국립고궁박물관 수장고에도 들어갔던 사실이 공개됐다.
국가유산청이 27일 더불어민주당 임오경 의원에게 제출한 자료에 따르면 김 여사는 2023년 3월 2일 서울 종로구 국립고궁박물관 수장고에 방문했다. 당시 김 여사는 박물관 정문으로 입장해 지하 1층 과학문화실을 둘러본 뒤 제2 수장고를 약 10분간 둘러봤다고 유산청은 설명했다. 유산청은 이 사실에 대해 “방문 관련 기록은 없다”고 전했다.
국립고궁박물관의 제2 수장고는 국가지정유산 국보이자 유네스코 세계기록유산인 ‘조선왕조실록’ 등이 보관된 공간이다. 보물이자 세계기록유산인 ‘조선왕조의궤’를 포함한 문화유산 2100여 점이 이곳에서 보관되고 있다. 지하 11m에 자리 잡은 400m 길이의 터널을 지나 25cm 두께 철문 4개를 통과해야 들어갈 수 있다.
수장고 출입자는 국립고궁박물관의 소장품 관리 규정에 따라 출입 시간과 사유, 이름을 수기로 작성해야 한다. 그러나 김 여사가 방문한 3월 2일 출입 기록 총 3건 중 김 여사 관련 기록은 없는 것으로 확인됐다.
박물관 측은 “당시 수장고 담당자 동행하에 출입이 이뤄졌으나, 기록 누락으로 파악된다”며 “(수장고가) 전시실이 있는 본관 건물에 인접해 있고, 당일 유물 정리 등으로 직원들이 수장고 내 작업을 하고 있어 공개한 것으로 보인다”고 해명했다.
이지윤 기자 leemail@donga.com
