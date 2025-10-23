코웨이 비렉스 고급 침대 프레임·매트리스 신제품 3종 출시

기온이 뚝뚝 떨어지면서 침실을 새롭게 단장하고 싶어하는 이들이 많다. 인테리어는 물론이고 편안한 수면과 안전성을 고려하는 이들이 늘면서 고급 침실 제품에 대한 관심이 높아지고 있다. 코웨이(대표 서장원)의 슬립·힐링케어 브랜드 비렉스는 침대 프레임과 매트리스 신제품 3종을 선보였다.
‘비렉스 모디 매트리스’는 인기 모델인 비렉스 프라임 매트리스를 개선한 제품이다. 코웨이는 “분리된 독립 스프링을 사용해 옆사람이 뒤척여도 흔들림 없이 안정감이 있다. 상단 탑퍼는 신체 부위별 하중을 세밀하게 분산하는 컨투어 7존 폼을 적용해 지지력이 탄탄하고 누웠을 때 포근함을 느낄 수 있다”고 했다.
레이온 혼방 자카드 원단과 현대적인 퀼팅 패턴, 세련된 색상으로 만들었다.
‘비렉스 시그니처 파이어쉴드 매트리스’는 고급 난연(難燃) 매트리스다. 코웨이는 “누웠을 때 좋은 느낌을 주면서도 국내외에서 인증 받은 난연 소재를 사용했다”고 밝혔다. 코웨이의 난연 기술로 만든 ‘비렉스 파이어쉴드 소재’를 매트리스 위, 아래, 옆면 등 전면에 사용했다.
코웨이는 “내장재로 천연 양모를 혼합한 난연 패딩인 ‘울 파이어쉴드 패딩’을 사용했다. 2중 난연 구조여서 화재에 대한 불안을 덜어준다. ‘듀얼 서포트 시스템’의 마이크로 포켓스프링이 미세한 움직임도 흡수한다”고 밝혔다. 슈퍼싱글(SS)부터 가로폭 2m의 그레이트킹(GK)까지, 5가지 사이즈 중 고를 수 있다. 신혼 부부, 아이와 함께 자는 경우 등 각각의 상황에 맞게 선택할 수 있다.
‘비렉스 모던 라운드 프레임’은 곡선 헤드, 양측 날개 디자인에 고급 원단을 사용했다. 코웨이는 “날개 부분은 깊이가 여유로워 잠잘 때는 물론이고 침대에 기대 앉아 편하게 쉬기에도 좋다”고 설명했다. 헤드보드 뒷부분은 가죽질감 소재로 처리했다. 색상은 오트밀 베이지, 딥 블루, 카키 브라운 중 고르면 된다.
코웨이는 매트리스 렌탈 고객을 대상으로 위생 전문가인 홈케어 닥터를 통해 4개월마다 매트리스 케어서비스를 제공한다. 약정 기간 중 1회 컴포트 탑퍼를 새 제품으로 교체할 수 있다.
코웨이는 “소비자들은 디자인 뿐 아니라 안전성과 편안함 등 수면의 질을 높이는데 관심이 많다. 비렉스는 세련된 디자인과 기술력을 바탕으로 다양한 생활 방식에 맞는 제품을 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.
댓글 0