신동엽, 과거 보증으로 80억 빚 고백…“방송 끝나면 전화 300통”

신동엽이 과거 보증 문제로 80억 원 빚을 떠안았던 사연을 공개하며, 유튜버 쯔양에게 진심 어린 조언과 위로를 전했다. 사진=유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처
방송인 신동엽이 과거 보증 문제로 80억 원의 빚을 떠안았던 고충을 털어놨다.

20일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 배우 안재현과 유튜버 쯔양이 게스트로 출연했다.

“존재 자체가 행복”…신동엽의 위로에 눈물 흘린 쯔양

영상에서 신동엽은 쯔양에게 “너는 존재 자체가 너무 흥미롭고 웃는 모습이 너무 예쁘다. 그다음에 먹는 모습 보면 사람들한테 행복감을 준다”고 말했다.

이 말을 듣고 눈물을 흘린 쯔양은 “제가 원래 눈물도 없고 사는데 바빠서 감성에 젖을 시간도 없었는데, 요즘에 감정이 많이 생긴 거 같다. 눈물이 진짜 없는 편인데 가끔 한 번씩 눈물이 난다”고 토로했다.

“나도 무너졌던 적 있다”…신동엽, 80억 빚 고백하며 쯔양에 조언
신동엽은 “그게 되게 좋은 거다. 눈물이 날 때 제대로 울면 되게 개운하고 깔끔해진다. 내가 옛날에 그랬다. 사업한답시고 사업도 아니고 보증을 잘 못 서서 이름 빌려주다가 굉장히 힘들었다”고 고백했다.

이어 “방송 끝나면 전화가 300통 와 있다. ‘이게 뭐지? 내가 뭐 하는 거지?’ 그 생각 때문에 방송에 집중을 못 했다. 사람들은 모르지만 안다. 내가 행복하게 방송하지 못한다는 걸”이라고 떠올렸다.

신동엽은 과거 연이은 사업 실패로 약 80억 원의 빚을 떠안았다고 밝힌 바 있다. 해당 빛은 2014년에 모두 갚은 것으로 알려졌다.

그는 쯔양에게 “사실 마음 편하게 먹을 시간이 없을 수 있다는 거다. 나이가 들고 철이 들고 주변을 살필 줄 알게 되면서 정말 행복하게 먹으면 바라보는 사람들은 훨씬 더 행복하다. 그걸 다 안다”며 위로의 말을 건넸다.

그러면서 “쯔양의 지금 모습은 되게 행복해하면서 먹으니까 너무 좋다”고 말해 쯔양을 감동시켰다.

김승현 기자 tmdgus@donga.com
