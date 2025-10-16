카메라는 묻는다, 누가 ‘진짜’인가

[컬처연구소] ‘AI 시대’ 배우들의 재구성
지난달부터 유튜브에서 크게 화제가 됐던 35초 분량의 영상이 있다. 15일 기준 조회수 770만 회를 넘은 이 영상 제목은 ‘케이팝 데몬 헌터스 실사 영화 촬영 현장 유출’.
케데헌 ‘실사 영화’에 조회수 폭발… 알고보니 AI로 만든 가상 콘텐츠
제작비 적고 상상력 구현 용이… 영상업계 ‘AI 배우’ 갈수록 늘어
“감정전달에 한계… 인간 대체 못해” 연기자-성우 노조 등선 거센 반발
넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 캐릭터와 닮은 배우들이 크로마키(특수효과용 푸른 배경) 앞에서 촬영하는 내용이었다. 스태프들이 배우 옷매무새를 다듬거나 촬영 방향을 논의하는 장면까지 더해져 영락없는 비하인드 영상처럼 보였다.
하지만 이 영상은 실제 촬영물이 아니다. 인공지능(AI)을 이용해 만든 가상 콘텐츠였다. 이에 “이질감이 안 느껴져서 실제 배우들 같다”, “실제 배우 말고 AI로 실사영화 만드는 게 더 좋겠다”, “표정 몸짓 모두 완벽해서 소름끼친다” 등의 반응이 잇따랐다.
● AI 배우, 인간을 대체할까
영상 산업에서 AI의 활용은 활발해진 지 오래. 하지만 조만간 배우마저 AI로 대체될 가능성이 거론되고 있다. 이에 찬성하는 측은 스타의 출연료를 줄일 수 있고 다양한 연령대와 상황 속 인물을 자유롭게 구현할 수 있어 제작비 절감과 효율성 측면에서 장점이 있다고 주장한다. 하지만 사람 배우가 구현해 내는 창작의 본질을 훼손할 수 있다는 반론도 만만치 않다.
15일 CGV 단독 개봉한 강윤성 감독의 액션 블록버스터 ‘중간계’는 이런 의미에서 중요한 시사점을 던진다. 내용은 이승과 저승 사이인 중간계에 갇힌 이들을 저승사자가 추격하면서 벌어지는 이야기다. 변요한 등 실제 배우들이 등장하지만, 사천왕과 같은 크리처는 물론 인간 캐릭터의 일부 표정 및 액션신도 AI로 제작됐다.
물론 업계에선 ‘AI 배우’에 대해 보수적인 입장이 우세하다. 강 감독도 AI의 효율성을 인정하면서도 “감정을 전달해야 하는 영화나 드라마에선 배우를 AI가 대체할 수 없다”며 “인간은 같은 대사를 해도 매번 다르게 감정을 담아내는데, 그건 기계가 절대 흉내 낼 수 없는 영역”이라고 했다.
최근 성우 쪽에서도 AI 논란이 벌어졌다. 서울교통공사가 지하철에 흘러나오는 강희선 성우의 목소리를 AI로 대체하려 하자, 한국방송연기자노동조합 등이 “실연자의 권리를 침해하는 불법행위”라며 크게 반발했다. 배우의 AI 대체 논란은 이미 현실에서 시작된 셈이다.
● “AI, 현실 배우 일자리 뺏는다”
하지만 AI 배우의 본격적인 등장은 그리 머지않았다는 게 관계자들의 전언이다. 2023년 드라마 ‘카지노’의 디에이징(De-aging·배우 얼굴을 젊은 시절로 복원한 시각효과 기술)이나 한 드라마에서 고(故) 송해 선생을 화면에 구현한 것처럼 AI의 활용은 갈수록 늘고 있다.
한 방송업계 관계자는 “표정과 동선을 정교하게 재현하는 기술이 빠르게 발전하면서 관객을 견인할 일부 톱스타를 제외하곤 대체 가능성이 있다”며 “다만 보수적인 방송계보다 유튜브 등 개인 창작자들이 먼저 이런 변화를 이끌 것 같다”고 했다.
해외에서도 비슷한 논란이 갈수록 커지고 있다. AI 배우 ‘틸리 노우드’가 대표적인 사례다. 갈색 머리에 영국식 억양을 사용하는 노우드는 올 5월부터 소셜미디어 계정을 만들고 가상의 일상을 공유해 왔다. 지난달 스위스 취리히 영화제 부대행사에선 처음으로 대중에게 공식 소개되기도 했다.
할리우드 배우·방송인 노동조합(SAG-AFTRA)은 즉각 성명을 내고 “AI 배우는 현실 배우들의 연기를 훔쳐 그들을 일자리에서 몰아낸다”며 “이는 공연자의 생계를 위협하며 인간의 예술성을 평가절하하는 문제를 야기한다”고 반발했다.
반면 노우드를 만든 네덜란드 배우 엘리너 판 데르 펠던은 “AI 캐릭터가 실제 배우와 비교 대상이 되기보단 그 자체가 하나의 장르로 평가받을 수 있다고 믿는다”고 말했다.
김태언 기자 beborn@donga.com
