올해 최대 매출 영화는 ‘귀멸의 칼날:무한성편’…관객 1위는 ‘좀비딸’

일본 애니메이션 영화 ‘극장판 귀멸의 칼날:무한성편’이 올해 우리나라 박스오피스에서 가장 많은 매출을 올린 영화에 올랐다.
10월 1일 기준 ‘귀멸의 칼날:무한성편’은 누적 매출액 545억3900만원을 기록했다. 이는 500만 관객을 돌파한 할리우드 대작 ‘F1 더 무비’(544억원)를 넘는다. 3위는 조정석 주연의 ‘좀비딸’ 530억원이다.
관객수는 ‘좀비딸’(562만명)과 ‘F1 더 무비’(514만명)가 ‘귀멸의 칼날:무한성편’(502만명)보다 많았다.
‘귀멸의 칼날:무한성편’이 관객수는 3위인데 매출액은 1위인 것은 가격이 비싼 특수 상영관의 관람객이 많았던 덕분이다. 특수 상영관은 아이맥스(IMAX)·4DX·스크린X·돌비시네마처럼 스크린 크기나 화질, 음질, 체험시설 등에서 일반관보다 좋은 시설을 갖춘 상영관이다.
‘귀멸의 칼날’은 개봉 전까지만 해도 ‘우익 논란’에 휩싸였으나, 탄탄한 팬덤을 바탕으로 흥행 중이다. 개봉 첫날부터 박스오피스 정상에 등극했다.
이 영화는 주인공 카마도 탄지로를 비롯한 ‘귀살대’와 ‘혈귀’의 대장 키부츠지 무잔의 마지막 대결을 그렸다. 총 세 편으로 구성된 가운데 올해 1편이 개봉했고, 2027년에 2편, 2029년에 최종화인 3편이 개봉할 예정이다.
일본 현지에선 지난달 18일 개봉 뒤 17일만에 1000만 관객을 돌파했고, 아직도 일본 박스오피스 1위를 유지하고 있다.
원작은 고토게 코요하루 작가가 2016년 내놓은 동명 만화다.
2019년 TV애니메이션으로 제작됐고, 2020년엔 첫 번째 영화 ‘극장판 귀멸의 칼날:무한열차편’이 공개됐다. 이듬해 국내에서 개봉해 222만명이 관람했다.
‘귀멸의 칼날: 무한성편’은 ‘더 퍼스트 슬램덩크’를 제치고 국내 개봉 역대 일본 애니메이션 중 흥행 2위에 올랐다. 1위는 2023년 개봉한 ‘스즈메의 문단속’(관객 558만 명)이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
