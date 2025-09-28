달라진 아이의 몸, 부모가 발휘해야 할 배려와 예의[오은영의 부모마음 아이마음]

사춘기에 접어들면 아이들에게 2차 성징이 나타난다. 그런데 아무리 이론적으로 잘 알고 있어도 막상 달라진 아이의 모습을 마주하면 당황하는 부모들이 생각보다 많다. 아이들은 다양한 통로를 통해 자신의 2차 성징에 따른 변화에 자연스럽게 적응하지만, 부모는 준비 없이 맞닥뜨리다 보니 예상보다 빨리 찾아온 2차 성징으로 아이와 갑자기 서먹한 사이가 되기도 한다. 특히 엄마는 아들의 변화에, 아빠는 딸의 변화에 어색함을 느끼는 경우가 많다.
초등학교 5학년 남자아이가 있었다. 엄마와 아들은 그전까지 특별한 문제가 없었다. 그런데 2차 성징이 나타난 뒤 아들이 엄마에게 다가와 안기자, 엄마는 자신도 모르게 “저리가! 얘가 징그럽게 왜 이래?”라고 말하며 밀쳐냈다. 아들은 충격과 서운함에 한참을 울었다고 한다. 또 다른 아이는 “엄마, 나 고추가 선다!”하면서 엄마에게 보여주려 했다. 그 엄마도 놀란 나머지 아이의 손을 확 뿌리쳤다. 아들은 단지 자신의 몸의 변화가 신기해서 이야기했을 뿐인데, 엄마가 성인의 사고방식으로 거부감을 느낀 것이다. 아들이 “엄마!”하며 다가와서 안기는 것은, 여전히 부모에게 응석 부리고 싶은 마음이 남아 있기 때문이다. 이럴 땐 아이를 자연스럽게 받아주면 된다. “아이고, 무거워라. 덩치가 커져서 이젠 엄마가 감당이 안 되네”처럼 웃으며 말해주면 충분하다.
아이가 일정 나이가 되면 아무리 자식이라도 성기 주변은 부모가 만지지 않아야 한다. 목욕을 시킬 때도 그 부위는 아이 스스로 닦게 한다. 아이가 발기된 성기를 보여주며 만져보라 할 때 놀라 피할 게 아니라 올바른 행동을 알려주는 게 좋다. 아이의 이런 행동에는 성적 의미가 없다. 그런데 엄마가 “어우, 징그러워. 저리가!”라고 반응하면 아이는 엄마에게 거부당했다는 느낌을 받게 된다. 당황하지 말고 이렇게 설명해보자. “네 소중한 부분은 아무리 엄마라도 만져선 안 되는 거야. 네가 싫어서가 아니라 네가 자란 만큼 엄마가 너에게 사랑을 표현하는 방식도 달라져야 하거든. 너를 존중하고 사랑하는 또 다른 방법이란다.”
어떤 엄마는 아들이 2차 성징이 시작됐는데도 집안에서 옷을 벗고 돌아다녀 어떻게 해야 할지 모르겠다고 했다. 이럴 때는 아이에게 “아무리 부모와 자식 사이라도 일정한 나이가 되면 지켜야 할 예의가 있는 거야. 옷을 입는 건 서로를 배려하는 약속이니까, 이제부터는 집에서 그렇게 벗고 다니지 않는 게 좋을 것 같아”라고 차분히 설명해주면 된다.
딸을 너무 예뻐해 평소 자주 안아주던 아빠가 있었다. 그런데 딸이 중학생이 되자 상황이 달라졌다. 어느 날 아빠가 안으려 하자 딸은 몸을 확 빼며 “아빠, 변태 같아”라고 말하며 밀쳐냈다. 아빠는 당황하고 상처를 받아 “너 아빠한테 그게 무슨 말버릇이야?”라며 화를 냈다. 딸도 억울했다. 자신의 불편함을 표현했을 뿐인데 되레 버릇없는 아이로 몰린 듯했기 때문이다. 얼마 지나지 않아 아빠가 다시 비슷한 행동을 하자 딸은 짜증을 냈고, 그 모습에 아빠도 화가 치밀었다. 결국 “너 어제도 (오후) 9시에 들어왔지! 오늘 7시까지 안 들어오면 가만 안 둘 줄 알아!”라고 말하며 현재 상황과 상관없는 일을 문제 삼았다.
이럴 때 부모와 아이의 관계는 쉽게 틀어질 수 있다. 당황스럽고 섭섭한 아빠의 마음은 이해한다. 그러나 딸의 요구가 잘못된 것은 아니다. 아이가 “하지 말라”고 하면 아무리 서운해도 “어, 그래. 미안해” 하면서 물러나야 한다. 그다음 “아빠는 내 딸이 너무 좋아서 그렇지”라고 부드럽게 덧붙이면 된다.
아이가 싫다고 하면 하지 않는 것이 맞다. 내가 나쁜 의도로 한 행동이 아니더라도 상대가 불편하다면 멈추는 것이 존중이다. 그러나 많은 부모는 아이의 반응을 대수롭지 않게 여기거나 자존심이 상해 하지 말라는데도 같은 행동을 반복한다. 아이가 내 말을 들어야 한다는 생각에 지고 싶지 않은 마음이 앞서기 때문이다. 하지만 그런 태도는 부모와 아이의 관계를 무너뜨리는 지름길이다.
성교육은 민망하다고 모르는 척 그냥 넘어가도 되는 문제가 아니다. 아이의 호기심에 어떻게 반응해야 할지 몰라 외면하다 보면 부모도 점점 아이가 부담스럽게 느껴진다. 차라리 솔직하게 드러내놓고 설명해 주는 편이 서로에게 낫다. 성에 대한 지식은 부모가 정확하게 알려주는 것이 가장 좋다. 성은 사춘기 아이들의 호기심을 강하게 자극하는 주제이기에 집에서 배우지 않으면 어딘가에서 잘못된 방식으로 배워올 수 있다. 민망하고 부끄럽다고 피하지 말아야 한다.
