“삶은 짧아도 웃음은 길게 남아” 전유성 후배들 추모 물결

코미디언 전유성 씨(76)가 25일 별세했다는 소식에 후배들이 잇따라 추모의 메시지를 전했다. 전 씨는 이날 폐기흉 악화로 세상을 떠났다.
코미디언 김대범은 이날 자신의 페이스북에 “받아들일 준비가 아직은 안 됐다. 너무 빠른 것 같아서 믿을 수 없다”며 “나이를 떠나서 항상 젊은 감각의 신선한 개그를 하셔서 늘 감탄하며 배울 수 있었다”고 올렸다. 이어 “스승님의 성함처럼 하늘에서 유성으로 계속 빛나며 여행하시길 바란다”며 “평생 감사함을 잊지 않겠다”고 했다. 앞서 김대범은 전유성 코미디극단에서 코미디를 배웠다는 사실을 언급하며 “덕분에 개그맨으로 합격할 수 있었다”고 감사를 표했다.
가수 양희은도 25일 고인의 별세 소식이 전해진 후 “잘 가요 유성형! 안녕히 가세요”라며 “며칠 전 가서 뵐 때만 해도 마지막이 될 줄 몰랐어”라고 남겼다. 코미디언 박준형은 “공식 석상에서 축사하시는데 어지럽다고 손잡아달라고 해서 부축해드렸던 기억이 난다”며 “손은 가늘고 야위었으나 말씀하시는 기백과 유머는 참 대단했다. 그게 불과 석 달 전인데 오늘따라 참 삶이 짧다”고 전했다. 이어 “웃음은 길게 남기셨으리. 좋은 곳에서 편히 쉬시길”이라고 추모했다.
코미디언 이경실은 26일 새벽 인스타에 “수요일(24일) 녹화가 끝나고 지금이 아니면 늦을 것 같다는 생각에 전북대병원에 5시 30분 도착해 오빠(고인)를 뵐 수 있었다”며 당시 두 사람이 나눈 대화 내용을 공개했다. 그는 “한마디라도 나에게 더 전하려 애쓰셨다”며 “숨 쉬는 걸 힘들어하셔서 너무 안타까웠다”고 회상했다. 이경실은 “오빠 수고하셨다. 오빠의 삶은 멋지고 장하셨다. 이제 아프지 마시고 편안하게 잠드시라”며 “함께하는 시간이 늘 행복했고 고마웠다”고 했다.
코미디언 조혜련도 인스타에 “힘든 국민들이 웃을 수 있게 개그를 만들어주셔서 감사하고 존경한다. 사랑한다”며 “우리 천국에서 다시 만나자”고 남겼다. 이와 함께 고인과 함께 찍은 사진을 올렸다. 가수 남궁옥분은 “이리 빨리 가실 줄은 몰랐다”며 “연명치료도 거부하시고 따님 제비와 얘기도 많이 나누시고 전유성답게 떠나셨다”고 썼다. 이어 “세상 돌아가는 걸 휴대전화로 모두 살피며 SNS도 모두 보시고 책을 끝까지 손에서 멀리하지 않으신 귀한 사람”이라고 애도했다.
‘개그계의 대부’로 불리는 고인은 1968년 TBC 방송작가로 방송계에 입문해 이듬해 MBC 개그콘테스트로 데뷔했다. 이후 ‘유머 1번지’, ‘쇼 비디오 자키’, ‘개그콘서트’ 등에서 개그를 선보였다. 희극인이 코미디언이라고 불리던 시절에 ‘개그맨’이라는 단어를 처음으로 사용한 인물이기도 하다. 고인은 평소 후배 양성에도 힘을 썼다. 예원예술대 코미디연기학과 교수로 재직하면서 조세호, 김신영 등을 제자로 키웠다. 1997년 국무총리 표창과 2004년 MBC 연기대상 라디오 우수상 등을 수상했다.
고인은 지난해 급성 폐렴과 부정맥, 코로나19 등으로 건강이 악화해 치료를 받아왔다. 또 올해 6월에는 폐기흉 관련 시술을 받았으나 최근 증세가 악화돼 전북대병원에 입원했다. 유족으로 딸 제비 씨가 있다. 빈소는 서울아산병원이며, 장례는 코미디언협회장으로 치러진다.
댓글 0