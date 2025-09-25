동서양 천문학이 한 병풍에… 눈앞 펼쳐진 ‘조선 밤하늘의 기록’

국립민속박물관 ‘다시 만난 하늘’ 展
1788년경 제작 추정 신·구법천문도… 맨눈-천체망원경 관측 동시에 담아
강력한 왕권 상징 속 외래문물 절충
“한중일 유물 중 유일… 6년간 복원”
“큰 망원경으로 하늘을 관찰하니 별이 수십 배 많아 보이고 경계가 매우 명료해졌다.…귀수(鬼宿·이십팔수의 23째 별자리) 안의 적시기(積尸氣·시체가 쌓인 기운이란 뜻의 별)는 구름과 같은 흰 기운이라고 전해 왔지만, 실제로는 또한 36성을 또렷하게 셀 수 있었다. (…) 은하수는 곧 무수한 작은 별들이라, 그 조밀함 때문에 마치 흰 강물처럼 느껴진다.”
18세기 조선에서 제작된 8폭 병풍 ‘신·구법천문도(新·舊法天文圖·보물)’의 제4∼7폭에는 이런 설명이 적혀 있다. 당시 서양에서 첨단 기술인 천체망원경으로 밤하늘을 관측한 천문 지식이 반영된 것이다. 병풍 마지막 폭에는 맨눈으로는 관측하기 힘든 태양의 흑점, 토성의 5개 위성 등도 세밀히 묘사돼 있다. 천문을 보고 인간사의 운명을 알아내려고 했던 조선의 지식인들에게 서양의 천문과학 지식은 어떻게 다가왔을까.
국립민속박물관이 17일부터 선보인 기획전 ‘다시 만난 하늘’은 당시의 분위기를 조금이나마 짐작할 수 있는 기회다. 약 6년에 걸쳐 복원과 연구를 거친 신·구법천문도를 선보인다.
이 천문도는 조선 전기 천문도인 ‘천상열차분야지도’를 제1∼3폭에 ‘구법’으로 담았다. 그리고 서양식 ‘황도남북양총성도(黃道南北兩總星圖·이하 황도총성도)’와 ‘일월오성도’를 나머지 폭에 ‘신법’으로 담아낸 유물이다.
전지연 민속박물관 학예연구사는 “한중일 유물 가운데 동·서양식 천문도를 한 화면에 나란히 배치한 건 신·구법천문도뿐이다”라며 “1788년 이후 만들어졌으며, 안료와 도상 등을 분석한 결과 국내외 여러 이본(異本) 중 가장 이른 시기의 것”이라고 설명했다.
과거 천문도는 ‘통치 권력’을 상징했다. 고지도 전문가인 장상훈 민속박물관장은 “조선은 개국 3년 만인 1395년 공신 권근(1352∼1409)의 주도로 천상열차분야지도를 제작했다”며 “우주론적인 측면에서 새 왕조의 정통성을 증명하고, 하늘의 때를 받들어 아래로 백성을 다스리는 정치를 실현하겠다는 뜻을 담았다”고 설명했다.
하지만 시간이 흘러 서양에서 유입된 새로운 천문지식이 조선에도 닿았다. 청나라에서 활동한 독일 출신 선교사 이그나츠 쾨글러(1680∼1746)가 1723년 작성한 황도총성도가 조선으로 전래되기도 했다.
이는 기존 천문지식과는 근본부터 달랐다. 조선과 중국은 ‘황제의 별’ 북극성을 중심에 놓는 적도좌표계(지구의 남·북극, 적도를 천구상에 투영한 좌표계)를 사용했지만, 황도총성도는 황도좌표계(태양이 지나는 황도와 황도남북극이 기준인 좌표계)를 쓰는 것부터 달랐다.
하지만 기존 천문도의 권위도 계속 이어졌다. 조선 영조(재위 1724∼1776년)는 값비싼 천체망원경을 수입하고서 왕권 하락을 염려하여 부숴버리기도 했다. 옛 천문도와 새 천문도를 나란히 배치한 신·구법천문도는 이런 맥락에서 등장한 것으로 분석된다.
천상열차분야지도는 ‘정거방위도법(正距方位圖法)’을 기본으로 했는데, 이는 극에서 멀어지수록 하늘에 보이는 모양보다 훨씬 찌그러지는 문제가 있었다. 투영법과 무관하게 별자리의 위치와 형태를 어림으로 그려 넣기도 했다. 반면 황도총성도는 별자리의 모양이 하늘에 보이는 대로 나타나는 ‘평사방위도법’을 사용했다. 안상현 한국천문연구원 책임연구원은 “신법천문도엔 근대 천문학의 발견인 성운과 성단, 중국에선 보이지 않는 남반구의 별, 서양의 기하학적 도법 등이 담겼다”고 했다.
신·구법천문도는 조선 후기 왕조와 지식인이 외래 문물을 절충적으로 취한 사회상을 보여주는 문화유산으로도 평가된다. 신법천문도를 황도총성도 및 황도총성도의 모본인 이탈리아 ‘브루나치 천문도’와도 비교 분석한 안 연구원은 “서양식 좌표계를 쓰면서도 중국식 전통 별자리 1464성만 남겨둔 것으로 확인된다”고 말했다.
