금호리조트, 가을맞아 고객체험 강화… 제주·아산서 지역상생 휴양서비스 선보여

제주서 버스킹 및 플리마켓 행사 진행
아산스파포레에 키즈 체험 공간 신규 조성
지역 상생과 가족 맞춤형 휴양 서비스 확대
다양한 이벤트와 패키지로 즐길 거리 제공
금호리조트가 가을 시즌을 맞아 고객 경험을 높이기 위한 다양한 문화·체험 프로그램과 키즈 시설 확대에 나선다. 23일 금호제주리조트는 오는 26일부터 10월 4일까지 매주 금요일과 토요일 제주 광화문광장 야외 잔디광장에서 ‘가을이 ON 제주’ 버스킹 행사를 개최한다고 밝혔다.
이번 행사는 제주특별자치도와 제주관광협회가 함께하며, 디제잉·EDM 파티, 인디밴드 버스킹, 마술과 그림자 공연 등 다채로운 볼거리와 플리마켓, 푸드존, 키즈 체험 부스가 운영된다. 특히 제주 지역 로컬 인디밴드 공연과 지역 소상공인의 플리마켓 참여로 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다. 행사장 입장은 무료이며, 사전 예약 시 아쿠아나 입장권과 생맥주 무제한 이용권을 포함한 할인 패키지와 피크닉 세트가 한정 수량으로 판매된다.
아산스파포레는 가을 캠핑 시즌에 맞춰 가족 단위 여행객을 위한 신규 키즈 체험 공간 ‘북포레’와 ‘글램팡존’을 선보였다. 북포레는 실내 키즈 라이브러리와 야외 별빛존으로 구성돼 아이들의 독서와 휴식을 돕고, 글램팡존은 모래놀이터와 풍선존을 마련해 어린이들이 활발히 뛰어놀 수 있는 공간을 제공한다고 한다. 아산스파포레는 이번 시설 확충으로 가족 고객 만족도를 높이고 가족 친화형 캠핑장으로 경쟁력을 강화할 계획이다. 오픈 기념 이벤트로 아산스파비스 카카오톡 채널 친구 추가 시 젤라또를 선착순 제공한다.
금호리조트 관계자는 “이번 가을 시즌에 다채로운 문화와 체험 행사, 신규 키즈 시설을 통해 특별한 여행 경험을 선사하고자 한다. 앞으로도 계절별 특화 프로그램과 시설 개선으로 차별화된 휴양 가치를 제공하겠다”고 말했다.
