돌아온 유다빈밴드… “불안한 청춘 속 희망 담아”

보컬·기타 유다빈과 베이스 조영윤, 기타 이준형, 키보드 유명종, 드럼 이상운으로 구성된 유다빈밴드는 15일 오후 서울 강서구 스카이아트홀에서 2집 ‘코다(CODA)’ 발매를 기념해 쇼케이스를 개최했다. 이들은 “음악 용어에 ‘코다’라고 있다. 악보에서 중간을 건너뛴다는 뜻”이라며 “이번 앨범은 그 공백기를 표현하면서도 결국 다시 돌아왔다는 의미를 담았다”고 했다.
2021년 ‘유다빈밴드 1집’ 이후 4년 만에 발표된 이번 앨범은 모두 11곡을 담았다. 두 개의 챕터가 유기적으로 연결돼 하나의 연극처럼 기획된 콘셉트가 특징. 드럼 이상운은 “연극의 ‘극’이기도 하고, 양극단의 ‘극’이기도 하다”며 “극단적인 사람들이 살아가는 세상 자체가 연극 같은 인생이라고 생각했다”고 했다. 보컬 유다빈은 “누구나 삶 속에서 여러 역할을 맡고 주체적으로 살아간다. 그 과정을 연극적 장치로 표현하고 싶었다”고 덧붙였다.
이번 앨범의 더블 타이틀곡은 ‘20s(트웬티스)’와 ‘어지러워’. ‘20s’는 트로피컬 미디 편곡을 얹은 경쾌한 밴드 사운드로 멤버들이 걸어온 청춘을 표현했다. 키보드 유명종은 “불안한 청춘을 보내더라도 결국 답을 찾게 될 것이라는 희망을 담았다”고 했다. ‘어지러워’는 중독성 강한 기타 리프를 내세운 ‘이지 리스닝’ 록. 혼란한 시대지만 삶의 주인은 ‘당신’이란 자각을 담았다.
2021년 데뷔한 유다빈밴드는 5명 모두 호원대 동문으로 이뤄진 1998년생 동갑내기다. 기타 이준형은 “멤버들은 얼굴 붉히다가도 서로의 소중함을 알게 되는 가족 같은 사이”라며 웃었다.
이날 남성 멤버 4명의 입대 일정도 깜짝 언급됐다. 유다빈은 “내년 중 멤버들이 협의하에 맞춰서 갈 수 있도록 얘기 중”이라며 “그 기간에 솔로 활동이 확정된 건 없다”고 했다. 이상운은 “원래 다들 스물네 살 때 가려고 했는데, 유다빈밴드가 반응이 오면서 점점 입대가 늦어졌다”고 했다.
