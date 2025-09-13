빨래 냄새 원인 ‘세탁기 곰팡이’…월 1회 청소로 해결하는 방법

세탁기를 돌렸는데도 빨래에서 곰팡이 냄새가 나거나 세탁조에서 검은 찌꺼기가 떨어진다면, 원인은 내부에 번식한 세균과 곰팡이일 수 있다. 특히 습기가 많은 여름철에는 곰팡이가 빠르게 퍼지기 때문에 평소 관리 습관이 중요하다.
■ 월 1회 세탁조 청소, 물만으론 부족
일본 생활건강매체 힌트팟(Hint-pot)은 2일 세탁기 관리 전문가 미우라 타쿠마의 조언을 인용해 “세탁기 종류와 상관없이 월 1회 전용 클리너로 세탁조를 청소해야 한다”고 전했다.
그는 “물만 돌리는 방법으로는 곰팡이와 세균을 완전히 제거할 수 없다”며 “세제 투입구 뒤편에 남은 세제·섬유유연제 찌꺼기와 배수 필터에 쌓이는 먼지는 곰팡이의 주 원인”이라고 설명했다. 특히 드럼 세탁기는 구조상 습기가 쉽게 차기 때문에 정기적인 청소가 필수다.
■ 세탁기 전문가가 추천하는 ‘월 1회 루틴 청소법’
잔수 제거 : 드럼 세탁기 하단부 잔수 호스를 열어 남은 물을 빼낸다.
세제통·배수 필터 : 분리해 물에 불린 뒤 솔로 문질러 세척하고, 안쪽은 소독수로 닦는다.
유리문 청소 : 물때가 잘 끼는 부위이므로 소독수를 뿌려 헝겊으로 닦는다.
고무 패킹 관리 : 곰팡이가 잘 생기므로 과탄산소다 용액이나 세정제를 뿌려 솔로 청소한다.
세탁조 세정 : 전용 클리너나 과탄산소다 반 컵, 오래된 수건을 넣고 ‘통세척 모드’로 세탁한다.
■ 세탁기 관리, 왜 ‘건조’가 핵심일까?
세탁이 끝난 후에는 반드시 세탁기 문을 열어 통풍해줘야 한다. 건조 기능이 있는 모델은 세탁조 건조 코스를 활용하면 좋다. 필요에 따라 서큘레이터로 바람을 쐬어 습기를 빨리 말려도 된다.
습기를 줄이는 작은 습관만으로도 곰팡이 번식을 막고 세탁기 수명을 연장할 수 있다. 이를 한 달에 한 번만 실천해도 세탁물에서 나는 특유의 곰팡이 냄새를 예방할 수 있다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
