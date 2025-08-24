“튀겨 먹어도 건강해?”…여름 보양식으로 뜨는 ‘이것’ [알쓸톡]

쓴맛? 오히려 건강의 신호!
오키나와 여름 식탁의 주인공 ‘여주’
일본 오키나와의 대표 건강 채소 ‘여주(고야)’가 여름철 보양식으로 주목받고 있다. 오돌토돌한 독특한 모양의 이 채소는 오키나와 가정식과 식당에서 흔히 볼 수 있다.
한국에서는 ‘여주’라는 이름으로 알려져 있으며, 특유의 강한 쓴맛으로 호불호가 갈린다. 제철인 6월 하순부터 8월 하순까지는 ‘여름 채소의 왕’으로 불린다.
■ “자연 인슐린”이라 불리는 영양 덩어리
여주는 비타민과 미네랄이 풍부하고 위장 건강에 좋다. 특히 껍질에는 카로틴 성분이 많으며 혈당 조절에 도움을 주는 성분이 들어 있어 ‘자연 인슐린’이라는 별칭을 갖고 있다.
비타민C, 엽산, 비타민K, 칼륨, 식이섬유 등 영양소가 풍부해 당뇨병·고혈압 예방, 면역력 강화, 피부 건강에도 효과적이다. 임산부의 영양 보충과 여름철 체력 회복에도 도움이 된다.
여주의 쓴맛을 내는 성분 ‘모모르데신’은 위장 기능을 돕고 식욕을 촉진하며, 혈압과 혈당 안정에도 긍정적이다. 다만 과다 섭취 시 속쓰림이 생길 수 있어 하루 1/4~1/2개 정도 섭취가 권장된다.
■ 오키나와 사람들의 비결, 쓴맛 줄이는 법
쓴맛이 강한 만큼 현지인들은 조리 과정에 지혜를 더했다. 얇게 썬 여주를 소금과 설탕에 10분간 절인 뒤 끓는 물에 10초 정도 데치면 아삭한 식감은 살리면서 쓴맛을 줄일 수 있다.
대부분 속살과 씨를 제거해 먹지만, 씨에도 영양이 풍부해 함께 활용하면 건강 효과가 더 높아진다.
대표 요리는 ‘고야 참푸르’다. ‘참푸르’는 오키나와 사투리로 ‘섞어서 볶는다’는 뜻이다. 두부를 먼저 노릇하게 볶고, 반달 모양으로 자른 여주와 돼지고기, 숙주를 함께 넣어 볶은 뒤 달걀을 넣어 스크램블하듯 마무리한다. 가쓰오부시를 뿌리면 완성된다.
■ 기름에 튀겨도 영양 그대로…여주 튀김 인기
여주를 볶거나 튀기면 비타민K, 카로틴 같은 지용성 영양소의 흡수율이 높아진다.
반으로 자른 여주의 속을 파내고 다진 생선살이나 새우, 으깬 두부 등을 채운 뒤 1cm 간격으로 잘라 튀김옷을 입힌다. 튀김옷은 튀김 가루 100g과 물 160cc 섞어 만든다.
180~200℃ 기름에서 2~3분간 튀기면 바삭한 ‘여주 튀김’이 완성된다. 오이채, 토마토, 마요네즈와 곁들이면 여름철 별미로 손색이 없다.
볶아도, 튀겨도 건강에 좋은 오키나와 여주는 다양한 조리법으로 여름 식탁의 중심이 되고 있다. 더위에 지친 여름, 여주 반찬으로 건강을 챙겨보는 건 어떨까.
최강주 기자 gamja822@donga.com
