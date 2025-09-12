상담부터 시공까지 ‘원스톱’… 소비자 맞춤형 공간 솔루션

토털 홈인테리어 전문 기업 ㈜에넥스(대표이사 박진규)가 주방 가구 중심의 기존 사업 영역을 넘어 공간 기획·설계·시공을 아우르는 통합 홈인테리어 전략을 본격화하며 ‘토털 주거 솔루션 기업’으로의 도약에 나섰다.
에넥스는 주방 가구·붙박이장 등 수납 중심 제품에 국한하지 않고 주거 환경 전반을 개선하는 ‘공간 설계형 인테리어 브랜드’로 포트폴리오를 확장하고 있다. 이를 위해 KCC글라스의 고성능 창호·바닥재, DID 프리미엄 벽지, 힘펠 환기 시스템, 비츠 조명, 더이누스 욕실 등과의 전략적 협업을 체계화해 단열·채광·공기 질·조명·수납 등 핵심 요소를 유기적으로 통합하는 설계 기반을 구축했다. 소비자는 이를 통해 상담부터 시공까지 원스톱 서비스를 제공받으며 시공 간격이나 자재 불일치에서 비롯되는 번거로움 없이 완성도 높은 인테리어를 구현할 수 있다.
또한 에넥스는 지난 8월부터 전국 매장과 공식 온라인 스토어 에넥스몰에 3D 인테리어 설계 솔루션을 도입했다. 이 솔루션은 디지털화한 자택 도면을 기반으로 3D 공간을 구현하고 인공지능 시뮬레이션을 통해 가구 배치, 소재 조합, 수납 동선 등을 사전에 검토할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 소비자는 구매 전 가상 환경에서 인테리어를 체험하며 최적의 공간 구성을 선택할 수 있다. 단순 제품 설명을 넘어 ‘눈에 보이는 설계 경험’을 제공함으로써 맞춤형 컨설팅의 정밀도와 구매 만족도를 한층 높일 것으로 기대된다.
이러한 전략의 일환으로 에넥스는 최근 ‘실용성과 감성의 결합’을 콘셉트로 한 프리미엄 키친 신제품 라인업을 선보였다. 우드·대리석·가죽 등 자연 소재에서 영감을 받은 마감재를 적용하고 세밀한 디테일과 수납 기능을 강화해 디자인과 사용자 경험을 동시에 충족했다.
대표 모델인 ‘EK9 아우라 & 뉴그랜드’는 고급스러운 하드코팅 도어와 부드러운 컬러톤, 고기능 수납 유닛을 결합해 감성적이면서도 실용적인 주방 공간을 구현한다. 이 외에도 다양한 팔레트와 마감재를 적용한 ‘EK7 뉴아이린’, 가죽 질감을 살린 ‘EK5 젠토’, 자연미를 강조한 ‘포레’, 소형 공간 특화형 ‘EKI’ 시리즈 등이 출시됐다.
붙박이장 신제품은 ‘생활형 인테리어 오브제’로 기획됐다. 도어 색상, 손잡이 형태, 프레임 라인 등을 고객이 직접 선택할 수 있는 맞춤형 커스터마이징 시스템을 제공하며 디자인과 수납 효율을 동시에 만족시킨다. 대표 모델로는 클래식한 사각 프레임의 ‘EW7 뉴플렉스’, 유럽풍 곡선 라인의 ‘EW7 폰테’, 투톤 히든 손잡이를 적용한 ‘EW5 폴드’ 등이 있다.
온오프라인 연계 마케팅도 강화하고 있다. 에넥스는 9월 한 달간 에넥스몰에서 ‘이사&웨딩 시즈널 패키지’를 진행하며 ‘우주급 슈퍼할인’ ‘새학기 새공간’ ‘카테고리 쿠폰팩’ 등 다양한 프로모션을 통해 실속형 혜택을 제공한다. 아울러 욕실 전문 브랜드 더이누스의 ‘바스’ 출시를 기념한 할인 행사도 오늘(12일)까지 진행한다. 행사 기간 동안 바스 제품을 포함해 주방 가구 구매 시 최대 40%, 붙박이장은 최대 20%, 현관장·드레스룸·힘펠 환기 시스템은 10% 할인 혜택을 제공한다.
에넥스 관계자는 “소비자 맞춤형 공간 설계와 디지털 기술을 결합해 체험과 만족을 동시에 강화하는 것이 목표”라며 “앞으로도 토털 홈인테리어 브랜드로서 차별화된 가치를 제공하겠다”고 말했다.
에넥스의 신제품과 3D 공간 설계 솔루션 서비스는 전국 에넥스 매장 및 에넥스몰에서 확인 및 상담이 가능하다.
