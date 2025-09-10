1인당 5000만원, 직원들이 회사를 ‘진짜’ 샀다 [동아닷컴 금주의 신간]

2017년, 한국종합기술은 매각 위기에 처했다. 그러나 직원 830명이 스스로 530억 원을 모아 회사를 인수했고, 그들의 선택은 ‘직원들이 회사를 샀다’는 전례 없는 실험의 시작이었다. 이 책은 그 과정—인수, 민주적 거버넌스 구축, 성장—을 생생히 기록한다. 현재는 사장과 이사회가 선거로 선출되고, 전 직원이 1인 1표로 의사결정에 참여한다. 느리지만 강한 이 방식은 6년 만에 매출을 2배로 늘리고 임직원이 1900여 명으로 늘어나는 성과로 이어졌다. 고용 불안 대신 고용 안정, 무관심 대신 참여가 조직을 어떻게 바꾸는지, 이 책은 그 증거다. ◇음쓰, 웁쓰: 비움을 시작합니다 /미깡, 손현, 임수민, 정두현, 이민경 지음 / 116쪽·1만1000원·에피케
냉장고 속 음식이 썩는 시간, 우리는 무엇을 외면하고 있었을까. 『음쓰, 웁쓰 - 비움을 시작합니다』는 음식물 쓰레기를 주제로 다섯 명의 창작자가 풀어낸 글 모음집이다. 버려진 한 끼에 담긴 감정, 죄책감, 귀찮음을 따라가며 음식의 소멸을 사적인 기억으로 기록한다. 만화가·작가·에디터 등 서로 다른 시선을 지닌 필자들은 냉장고에 남겨진 찌꺼기 하나까지도 삶의 리듬과 감정의 색으로 환기시킨다. 이 책은 단순한 환경 캠페인이 아니다. ‘무엇을 버릴 것인가’보다 ‘무엇을 남길 것인가’를 묻는 감각적 제안이다. 음식과 감정, 일상과 소비를 새롭게 마주하게 한다.
◇조선의 빅데이터, 송남잡지를 찾아서 /최원재 지음 /320쪽·1만9800원·문화잇다
1855년, 조선에도 데이터베이스가 있었다. 이름하여 『송남잡지』. 성씨의 유래부터 ‘사나이’와 ‘가시나’의 어원, 갈비와 떡 같은 음식 이야기, 지명과 전설, 기생과 과거까지. 별것 아닌 듯한 일상사가 줄줄이 기록돼 있다. 소소한 잡지식이 모여 방대한 지식망이 된, 그야말로 조선판 빅데이터였다. 저자는 이 『송남잡지』를 오늘의 시선으로 다시 읽는다. 고리타분한 고전이 아니라, 현대의 빅데이터 분석과 맞닿아 있는 지식의 집합체라는 것이다. 19세기 조선 사람들 역시 ‘지식의 연결’을 통해 새로운 배움의 길을 열고자 했다는 사실이 드러난다. “쓸데없는 잡지식도 공부의 힘이 된다”는 메시지처럼, 『송남잡지』는 잡다한 이야기들을 교양으로 탈바꿈시킨다. 잊힌 지식이 현대 교양으로 되살아나는 경험, 한국인의 문화적 뿌리를 탐구하고 싶은 독자에게 이 책을 권한다.
◇성장하는 조직을 만드는 사내 교육의 기술 /나현진 지음 /240쪽·1만8900원·모노북스
“교육이 끝난 후 무엇이 남았는가?” 『성장하는 조직을 만드는 사내 교육의 기술』은 이 물음에서 출발한다. 자발적 학습자가 아닌 직원, 외부 전문가가 아닌 동료 강사라는 ‘사내 교육’의 특수성에 주목하며, 강의 설계부터 운영, 평가까지 현장에서 바로 쓸 수 있는 실전 전략을 제시한다. 좌석 배치와 방해자 대응법, 커크패트릭 모델, AI 도구 활용까지 모두 담겼다. 저자는 교육학과 인공지능을 함께 연구해 온 융합형 교육 전문가이자, 한국코치협회 인증심사위원으로 활동하며 조직 변화를 이끌어 온 실전형 코치다. 교육이 조직 성장의 촉매제가 되기 위해 필요한 조건을 이 책에서 확인할 수 있다.
